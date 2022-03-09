失業廚師變大盜！撿鑰匙偷37萬現金+首飾　換3種交通工具變裝逃逸

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子原本在日本料理店擔任廚師，但因為疫情關係倒閉無業，在濱江市場撿到1把鑰匙，竟尾隨被害人鎖定住處，並且觀察被害人出入情況，趁機進入偷走37萬元現金以及價值6萬元的珠寶首飾。

警方調查，50歲的張姓男子，原本在中山區合江街1間日本料理店擔任主廚，因疫情關係餐廳倒閉，張男失業後缺錢花用，1月份於濱江市場檢獲40歲王姓被害人的鑰匙。

▲張姓日料主廚失業後，撿到別人鑰匙竟觀察3個月後開門行竊。（圖／記者邱中岳翻攝）

但張男並沒有將鑰匙交給警方發還，確認屬於王姓被害人後，尾隨對方返家，並且觀察王姓男子一家人的生活作息，3月4日趁王住家無人，持鑰匙進入行竊。

王姓男子發現東西遭竊後，立刻通知警方，清查之後發現短缺37萬元，價值6萬元的珠寶首飾也不翼而飛。警方調閱監視器後，發現張姓男子涉嫌重大，8日鎖定躲在朋友住處德張嫌上門逮人。

▲張姓男子在被害人家中搜刮37萬現金以及6萬元首飾，。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方當場查扣剩餘的14萬9千7百元贓款，又在家中找到6萬元的珠寶首飾，張男坦承犯行，訊後依照竊盜罪嫌送辦。

據悉，張姓男子相當狡猾，搭捷運前往被害人住處行竊，事後再搭公車逃逸，徒步3公里後又跑到錦州街「變裝」，最後再搭小黃到停放機車的地方騎車離開。

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