馬政府執政從未缺電　國民黨：蔡英文應召開全國能源會議

▲國民黨全台大跳電記者會。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

全台跳電事件頻傳，不只讓民怨沸騰，產業界也跳腳。國民黨今（9日）表示，馬政府執政8年連一次大規模缺電事件都沒有發生過；馬政府時期的經濟部長杜紫軍早就勸民進黨若照蔡英文的能源政策走，2016年後台灣將面臨缺電風險、2021年前後就可能限電，呼籲蔡英文應召開全國能源會議。

國民黨今（9）日召開「全台大跳電 民進黨欠電還甩鍋！」記者會，文傳會主委凌濤、副主委張斯綱、黃子哲、林家興、發言人李明璇等出席。

凌濤指出，民進黨執政將近6年，台灣大規模斷電次數不僅增加、又更加頻繁，但「303停電事故檢討報告」裡蔡政府竟然還想卸責給前朝，指稱停電部分原因是「2016年更換的數位保護電驛，和興達電廠老舊機組的馬達驅動機制無法有效匹配」，但經嚴查，2018年台電曾進行「興達電廠345kV電源線數位保護電驛盤汰換工程」，難道迄今都沒完成汰換？經濟部都沒有善盡監督之責嗎？

凌濤強調，蔡英文政府對外宣示「不缺電」，但全靠的是台電機組歲修基層人員「榨肝」換來的，明明是蔡政府的能源政策失當，基層人員拚了命來維持蔡政府製造出來「不缺電」的假象，一旦出了事，蔡政府卻推得一乾二淨，讓基層人員揹鍋，這讓基層人員情何以堪？怎麼不讓人心寒？

林家興則盤點民進黨上任以來跳電、停電的各種藉口，其中包括「太多人吃火鍋」、「暖氣開太強」、「滑椅子撞到」、「白鼻心」、「老鼠誤入」等；另外，若對比前經濟部長李世光專業出身卻「停電一次就請辭負責」，王美花被質疑專業度不足則是「大停電三次不願意負責」，蘇貞昌還頻頻護航，足見民進黨政府現在是「有關係就沒關係」，毫無信用、名譽可言。

張斯綱則拿出馬英九執政8年政績與蔡政府執政6年對比，他指出蔡政府執政迄今，就發生了5次的全國大規模缺電，而馬政府執政8年卻是連一次大規模缺電事件都沒有發生過；而且，馬政府時期的經濟部長杜紫軍早就勸民進黨若照蔡英文的能源政策走，2016年後台灣將面臨缺電風險、2021年前後就可能限電。兩個政府對於能源政策的專業程度完全高下立判。

李明璇則指出，蔡英文在2017年815全台大停電後就曾承諾要改革電網，可是5年過去了卻是一事無成！李明璇進一步舉出《TVBS》民調以及美國商會的「2022年商業景氣調查」資料，其中顯示有高達97%國人對於「不缺電」沒信心、也有高達近8成的美國商會會員對台灣的供電穩定表示擔心。

黃子哲表示，303全台大停電，而且直到傍晚，台南、高雄等地仍有約百萬戶無電可用，而台電的解釋居然是因為「因為太陽下山，導致太陽能供電不足」，重重打臉了民進黨辯稱「不是缺電」的說法。大停電的根本原因仍在於當前綠能發電的不穩定性，民進黨持續狡辯會讓人民持續活在「停電」、「缺電」的危機之中。