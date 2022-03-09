　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬政府執政從未缺電　國民黨：蔡英文應召開全國能源會議

▲▼國民黨全台大跳電記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨全台大跳電記者會。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

全台跳電事件頻傳，不只讓民怨沸騰，產業界也跳腳。國民黨今（9日）表示，馬政府執政8年連一次大規模缺電事件都沒有發生過；馬政府時期的經濟部長杜紫軍早就勸民進黨若照蔡英文的能源政策走，2016年後台灣將面臨缺電風險、2021年前後就可能限電，呼籲蔡英文應召開全國能源會議。

國民黨今（9）日召開「全台大跳電　民進黨欠電還甩鍋！」記者會，文傳會主委凌濤、副主委張斯綱、黃子哲、林家興、發言人李明璇等出席。

凌濤指出，民進黨執政將近6年，台灣大規模斷電次數不僅增加、又更加頻繁，但「303停電事故檢討報告」裡蔡政府竟然還想卸責給前朝，指稱停電部分原因是「2016年更換的數位保護電驛，和興達電廠老舊機組的馬達驅動機制無法有效匹配」，但經嚴查，2018年台電曾進行「興達電廠345kV電源線數位保護電驛盤汰換工程」，難道迄今都沒完成汰換？經濟部都沒有善盡監督之責嗎？

凌濤強調，蔡英文政府對外宣示「不缺電」，但全靠的是台電機組歲修基層人員「榨肝」換來的，明明是蔡政府的能源政策失當，基層人員拚了命來維持蔡政府製造出來「不缺電」的假象，一旦出了事，蔡政府卻推得一乾二淨，讓基層人員揹鍋，這讓基層人員情何以堪？怎麼不讓人心寒？

林家興則盤點民進黨上任以來跳電、停電的各種藉口，其中包括「太多人吃火鍋」、「暖氣開太強」、「滑椅子撞到」、「白鼻心」、「老鼠誤入」等；另外，若對比前經濟部長李世光專業出身卻「停電一次就請辭負責」，王美花被質疑專業度不足則是「大停電三次不願意負責」，蘇貞昌還頻頻護航，足見民進黨政府現在是「有關係就沒關係」，毫無信用、名譽可言。

張斯綱則拿出馬英九執政8年政績與蔡政府執政6年對比，他指出蔡政府執政迄今，就發生了5次的全國大規模缺電，而馬政府執政8年卻是連一次大規模缺電事件都沒有發生過；而且，馬政府時期的經濟部長杜紫軍早就勸民進黨若照蔡英文的能源政策走，2016年後台灣將面臨缺電風險、2021年前後就可能限電。兩個政府對於能源政策的專業程度完全高下立判。

李明璇則指出，蔡英文在2017年815全台大停電後就曾承諾要改革電網，可是5年過去了卻是一事無成！李明璇進一步舉出《TVBS》民調以及美國商會的「2022年商業景氣調查」資料，其中顯示有高達97%國人對於「不缺電」沒信心、也有高達近8成的美國商會會員對台灣的供電穩定表示擔心。

黃子哲表示，303全台大停電，而且直到傍晚，台南、高雄等地仍有約百萬戶無電可用，而台電的解釋居然是因為「因為太陽下山，導致太陽能供電不足」，重重打臉了民進黨辯稱「不是缺電」的說法。大停電的根本原因仍在於當前綠能發電的不穩定性，民進黨持續狡辯會讓人民持續活在「停電」、「缺電」的危機之中。

ET快訊
小嫻認了「再也受不了」金剛！　鬆口曝原因
小S當年暴氣開罵具俊曄！　大S崩潰哭了
俄軍把媽媽炸成碎片！　6歲女嚴重脫水慘死廢墟
LIVE／大S老公來了！具俊曄20年愛不熄　最新出關畫面曝光
請喪假打卡美食！主管懷疑說謊　他竟回傳「阿嬤的遺容」
快訊／台南爆2確診！　首見院內感染
大S當年「千萬婚禮變喜劇片」！　8亂象氣瘋她
英美禁止進口俄石油！衝擊全球油價　4大QA一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨團提「消防5法」修法　高虹安：不要今天公祭明天忘記

斥台電不來說明　柯文哲：董事長說要來拜訪結果又不見了

國際自行車及體育用品展全球首發虛實開展　擘劃科技新藍圖

馬政府執政從未缺電　國民黨：蔡英文應召開全國能源會議

大巨蛋又被卡　柯文哲嗆內政部：不要那種「上面交代不要過」的態度

支持度連民眾黨都輸！　沈富雄嘆：國民黨在送往一殯的路上

賴清德夫妻存款1年減少492萬　台南安平買房背房貸1681萬

蔡英文睽違近3年舉行軍禮　鳴19響禮砲歡迎貝里斯總理

303大停電台電董總下台　侯友宜盼：找專業人才解決缺電問題

快訊／蘇貞昌夫妻財富縮水1086萬　唐鳳名下存款剩34萬

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

最貴車禍！千萬超跑競速追撞　波及百萬車...維修粗估500萬

七旬老翁戴工地帽酒駕被攔查　拒測譙「XX娘X掰」警上銬送辦

台灣妹遊美國遇「流浪漢攔車」　提起勇氣回頭暖心載他一程！

北港婆掉125張500元刮刮樂　暖心男下車蹲地撿幫送派出所

養雞哥中超跑遭網嗆「是套路」　老闆氣炸提告酸民：還我公道

民眾黨團提「消防5法」修法　高虹安：不要今天公祭明天忘記

斥台電不來說明　柯文哲：董事長說要來拜訪結果又不見了

國際自行車及體育用品展全球首發虛實開展　擘劃科技新藍圖

馬政府執政從未缺電　國民黨：蔡英文應召開全國能源會議

大巨蛋又被卡　柯文哲嗆內政部：不要那種「上面交代不要過」的態度

支持度連民眾黨都輸！　沈富雄嘆：國民黨在送往一殯的路上

賴清德夫妻存款1年減少492萬　台南安平買房背房貸1681萬

蔡英文睽違近3年舉行軍禮　鳴19響禮砲歡迎貝里斯總理

303大停電台電董總下台　侯友宜盼：找專業人才解決缺電問題

快訊／蘇貞昌夫妻財富縮水1086萬　唐鳳名下存款剩34萬

熱水壺倒出「泰國香米」！他一看「都熟了」昏倒：喝半壺了耶

看見滿地玩具！「老保母眼神死」受困中間：可以不要再拆家了嗎？

普丁在「這情況下」恐動用核武　軍事專家：美國必須做好準備

民眾黨團提「消防5法」修法　高虹安：不要今天公祭明天忘記

工作結合玩樂！亞洲最適合辦公渡假目的地　台灣得第3

厄文轟50分止4連敗！籃網卻有危機　KD要年輕球員向搭檔學習

高雄透天新案這區最多　老司機曝市區半價就能入手

吃飯結帳狂拗老闆打折　裝熟客慘被「打到骨折」

板橋飼主簽「棄養書」汪還貼身撒嬌　望主人背影抓門狂叫也喚不回

小S暴氣開罵具俊曄「大S崩潰哭了」！　當年翻臉影片曝：朋友都別做

政治熱門新聞

台灣遭俄羅斯列不友善國家　她轟蘇貞昌無知：影響原物料進口

蔡英文存款年增280萬　選票補助款餘1.11億

曹興誠「2兒都中華民國籍」：台灣有事他們會回來剿共

快訊／振興加碼券使用率不到5成　國發會擬延長期限至6月底

影／被問「飛彈來襲怎麼辦？」　蘇貞昌愣住逾10秒答不出來

北捷手扶梯這突起功能是什麼？　答案竟與「成龍」有關

北市長選舉綠營3將　陳建仁民調領先

台積電員工免教召？　國防部認「有但書」：9種人可跳過

蘇貞昌財富縮水1086萬　唐鳳名下存款剩34萬

蓬佩奧來台「商業考量」？　費鴻泰爆氣飆粗口：丟人不要臉

紅黃線不開放檢舉！騎士臨停「穿雨衣」卻吃罰單　原因曝光

史上最硬教召第4天開始操了！　執行「5公里行軍訓練」

俄列台「不友善國家」！外交官揭背後危機

北捷開131職缺　年領13個月＋獎金

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

下波「全台連下6天」　溼涼轉雨時間曝

具俊曄要帶大S回韓生活！　2小孩聽到「媽媽又要結婚」反應曝光

快訊／「大S老公」具俊曄抵台！帥氣軍綠外套現身

外國人來台後悔生超正女兒　她遭霸凌轉學7次

失蹤雪球找到了！牠聽見呼喊探頭

KID說溜嘴「要當爸爸了」！新婚妻爆已懷孕

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

最便宜5G iPhone SE 來囉！Touch ID、3顏色可選　售價1萬3900元起

朱芯儀罹癌化療「頭髮全掉光」！　衛斯理曝：將動刀

大S、具俊曄20年沒見竟閃婚　作家：很奇怪

大S❤具俊曄私下怎麼對話？家教揭她真正實力

小一考題「幾人在排隊」　醫：台灣教育出問題

《全明星》最正經理脫衣被拍！　「上帝視角」洩火辣曲線

大S光速再婚「前婆婆張蘭發聲了」！尷尬場面曝光

按鈴請她丟錢包　抬頭見死亡視線

更多

最夯影音

更多
大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄

大S再婚20年前舊愛！甜喊：歐巴～　「1通電話」神復合酷龍具俊曄
美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

美女運動員三級跳飛12.96m　長腿+放電大眼國中就兼模特

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

韓流始祖《酷龍》具俊曄&姜元來 合唱bing bing bing掀回憶殺

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

19歲卵巢癌末期！被宣判安寧　長髮妹抗癌5年樂觀戴氧氣熱舞

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

大S再婚前1天「張蘭表情黯淡」！　直播認了想她：我只有一個媳婦

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面