快訊／第26期疫苗今起預約！　指揮中心14:00說明





▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（3/9）日為因應COVID-19疫情，14:00記者會由莊人祥發言人說明疫情及防疫作為等事宜。1922疫苗預約平台今起開放第26期疫苗預約，各縣市提供123萬量能，其中以莫德納89萬最多，相關預約情況預期記者會中說明。

莊人祥表示，本次(第26期)提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑，預計整體符合資格者達到510萬人，而各縣市提供量能約123萬，其中AZ提供2.7萬、莫德納89萬、BNT24萬、高端6.7萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次開放預約時間為3月9日至3月11日；另目前亦已提供民眾於各地方政府衛生局安排或指定的合約醫療院所預約接種，或至隨到隨打接種站進行接種。

▲第26期疫苗預約規畫。（圖／指揮中心提供）

預約平臺相關對象及期程說明如下：

一、 施打時程：自2022年3月14日至3月20日。

二、 符合資格對象：2021年12月26日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/3/20(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。

三、 預約分流時程：

(一) 55歲以上：3月9日上午10時至3月11日中午12時。

(二) 38歲-54歲：3月9日中午12時至3月11日中午12時。

(三) 18歲-37歲：3月9日下午2時至3月11日中午12時。

指揮中心指出，預約平臺僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定或安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務的接種站接種。

指揮中心強調，前述醫療院所資訊，可至疾管署全球資訊網的「COVID-19疫苗接種院所」項下，利用「COVID-19疫苗接種院所」或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，依各地方政府衛生局提供資訊連結預約接種。

指揮中心提醒，請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種。另18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具的意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。