　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南南化國小新建偏鄉中央廚房動土　黃偉哲：打造學生福食

▲台南市南化國小中央廚房新建工程舉辦動土儀式，由黃偉哲市長親臨主持，教育局鄭新輝局長、張理誠校長等人，共同動鏟祈福新建工程順利圓滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市南化國小中央廚房新建工程舉辦動土儀式，由黃偉哲市長親臨主持，教育局鄭新輝局長、張理誠校長等人，共同動鏟祈福新建工程順利圓滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南化國小中央廚房新建工程舉辦動土儀式，由黃偉哲市長親臨主持，教育局鄭新輝局長、張理誠校長、受供餐學校代表等人，共同動鏟祈福新建工程一切順利圓滿，該廚房供餐人數預估可達500人，期待透過全新廚房設備更新，提升南化區、左鎮區共6所受供應學校的營養午餐品質，讓學生吃得安心、家長放心。

台南市政府為提升偏鄉學校午餐品質及衛生安全，落實偏鄉學校跨校合作、資源共享的精神，積極推動中央廚房整合工作，2021年獲教育部偏鄉學校中央廚房計畫，核定補助24校辦理偏鄉中央廚房新（擴）建工程，補助經費總計新台幣4.4億元，成為全國推動中央廚房政策典範！

黃偉哲市長表示，台南市近年鼓勵學校推動午餐中央廚房化，透過校際合作方式，以「經濟共享」概念整合學校午餐供應，減少學校午餐人力負擔，提升辦理效能，未來會要求學校每天務必要將熱騰騰的美味午餐如期送給每位學生。臺南市中央廚房政策推動成效良好，預計2022學年度自辦廚房學校計有101校，其中55校擔任中央廚房，可供應161校午餐，受惠學生人數73610人，整體自辦午餐比率達93％、聯合供餐比率達62％，成效為六都最佳。

▲台南市南化國小中央廚房新建工程舉辦動土儀式，由黃偉哲市長親臨主持，教育局鄭新輝局長、張理誠校長等人，共同動鏟祈福新建工程順利圓滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，本次計畫除南化國小外，還有佳里國小、北門國小與東原國中等3校獲補助新建廚房，另外有20所學校辦理廚房改建工程，全數皆順利決標，預計於2022年建置完成。未來中央廚房學校皆會配置1名專業營養師，透過營養師規劃營養菜單、嚴選採購最新鮮在地食材，並規劃統一配送餐食，讓偏鄉學童也能擁有同樣的健康照顧。

張理誠校長表示，南化國小現有廚房於1979年建造，使用已逾42年，感謝市長重視學童營養教育品質，積極向中央爭取經費設立中央廚房，這次獲補助新台幣3500萬元，由沈奎良建築師事務所規劃設計，昇源營造工程有限公司得標，預計2022學年度起正式為南化區、左鎮區的師生提供優質午餐，供應人數可達500人以上。廚房設計風格簡約，採雙斜太陽光電屋頂設置，與校舍整體和諧相容，並以HACCP食品安全管制精神規劃動線，廚房內同時設置食農教室，讓食農、能源、生態等環境友善課程得以落實推動。

►這些衣服是用「會呼吸的蠶絲」做的！

ET快訊
普丁重大打擊！　「俄高級將領」遭狙擊手擊斃
高雄人怒了！發電最多送電最慢　陳其邁嗆台電低級錯誤
快訊／桃園新增1確診！　居隔期間陰轉陽
快訊／歐洲最大核電廠遭轟！　拜登急call澤倫斯基
獨／AV女優集體閃人　經紀人不忍了！怒揭2黑幕「都是假的」
白目俄兵戰場上拍抖音！　1週後超慘下場曝光
生吞青蛙求子7年！　女星宣布停經：別再給秘方了
「歐洲最大核電廠」遭俄轟炸　若爆炸恐為車諾比核災10倍
【即時民調】全台大停電，您認為王美花該不該發雞排？
俄烏代表團開始談判！　聚焦3關鍵問題

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南南化國小新建偏鄉中央廚房動土　黃偉哲：打造學生福食

高雄人怒了！陳其邁嗆低級錯誤　將代廠商、用戶向台電求償

桃園好市乘雙券加碼抽 3／4開放線上登記

保全員猝死！善心住戶協助辦理身後事　赫見不合理情事

新北首創「行動服務櫃檯」　籲業者3／19前加速納管申辦

發掘新北藝壇新秀　新北「學生美展」徵件開跑

世界野生動植物日　新北首場「鯨豚海龜救援演練」正式啟動

雙北合作！捷運環狀線南北環啟動　北機廠3／3開工動土

全台大停電　台南晚上復電復水完成6人停電受傷就醫

展現創新生命力　台灣漆藝百件作品聯展12日登場

澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為

全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

聲林之王3_EP12_PROMO昔日戰友重返聲林 選手奮力抗衡

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

貓咪偷翻櫃子狗狗在旁把風　睡覺都要抱一起❤互動超甜

邰智源「我恨香菜」陳珊妮開導無效　讚邰哥會唱...拱當她嘉賓？緊張了XD

劉力穎開嗆「韓系YouTuber」背後小動作！ 丟3線索：網友已猜到是誰

突然停電！媽急拿燈衝下樓救狗 驚見牠淡定「靜守樓梯口」萌翻

「碰一聲」少掉全台3分之1電力　興達電廠冒煙王美花：非爆炸

台南南化國小新建偏鄉中央廚房動土　黃偉哲：打造學生福食

高雄人怒了！陳其邁嗆低級錯誤　將代廠商、用戶向台電求償

桃園好市乘雙券加碼抽 3／4開放線上登記

保全員猝死！善心住戶協助辦理身後事　赫見不合理情事

新北首創「行動服務櫃檯」　籲業者3／19前加速納管申辦

發掘新北藝壇新秀　新北「學生美展」徵件開跑

世界野生動植物日　新北首場「鯨豚海龜救援演練」正式啟動

雙北合作！捷運環狀線南北環啟動　北機廠3／3開工動土

全台大停電　台南晚上復電復水完成6人停電受傷就醫

展現創新生命力　台灣漆藝百件作品聯展12日登場

全台大停電！王美花「電費95折」被轟慘　網笑：打發韭菜喔

興達0供電！他一早查台電「中火、林口卯起來燒」　台中人哭了

【汰除惡劣司法官】檢察官對律師態度不佳　當事人能期待公平嗎？

「減肥每天算熱量」反招致恐怖後果！專家激推1關鍵　珍奶吐司照樣吃

普丁重大打擊！俄高級將領傳遭烏克蘭狙擊手擊斃　攻烏計劃再遇阻

王世堅批吳斯懷吃裡扒外　「你不要碰涉及國家機密的委員會」

303大停電府院全道歉「有用要警察幹嘛？」　醫：停一次台電減薪一次

民眾黨團要王美花下台　狂酸「就算吃雞排也要有電冰箱冰進來」

BV最新「全手工編織包」一顆23萬！　僅預購14天、零車線細節太狂

台南南化國小新建偏鄉中央廚房動土　黃偉哲：打造學生福食

極度慵懶！萌貓「一舔毛就斷電」下秒倒地不動網笑：像雞毛撢子

地方熱門新聞

保全員猝死！　善心住戶協助辦理身後事

ATM提款遇停電　民眾哀嚎：啊！什麼都去了．．．．．

台南、高雄、屏東107萬戶仍停電　今晚復電

台南晚上復電復水完成6人停電受傷就醫

公費疫苗預約平台25期開放預約

桃園好市乘雙券加碼抽線上登記

鴻海首批「電動巴士Model T」交車　遇大停電

煙波集團將投入10億活化新竹文創館

南消六大隊成功搶救民眾性命

環狀線南北環啟動　北機廠今開工動土

二月初二「補財庫」　議員參選人拜土地公補人氣

桃園好市乘雙券　推第二波加碼200變2000元

彰化縣因應空品紅爆加強稽查破獲4起違規開罰70萬元

移工抓魚失蹤　搜救人員尋獲遺體

更多熱門

相關新聞

台南晚上復電復水完成6人停電受傷就醫

台南晚上復電復水完成6人停電受傷就醫

興達電廠3日上午設備故障，造成全台部分地區大停電，在台電的努力搶修下，台南市全市已於晚上9時左右全數復電，自來水亦於中午12時25分全數恢復供水，有6人因停電受傷。

台南剛復電又停了！台電：不確定何時恢復

台南剛復電又停了！台電：不確定何時恢復

單車男路口遭撞飛落地　頭部重創送醫搶救亡

單車男路口遭撞飛落地　頭部重創送醫搶救亡

林佳龍：民進黨用徵召就該承擔集體責任

林佳龍：民進黨用徵召就該承擔集體責任

台南住宅單價創新高　業者曝這區5字頭將成常態

台南住宅單價創新高　業者曝這區5字頭將成常態

關鍵字：

台南南化國小廚房動土黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

感情生變釀命案　港籍女大生魂斷逢甲商圈

「姊夫」3秒讓她滿足　竟卡穴差點升天急送醫

停電啪啪GG了！鳳梨摸黑「床上用愛發電」辣女友

烏克蘭人遞熱茶　俄士兵視訊見媽秒落淚

42歲人妻憋2年參加遊歐團　第7天竟染病喪命

越來越冷！冷氣團又挾雨彈襲台

重機辣妹「屁股蛋一條線」跑山　身分曝是SWAG女優

他號召「北部人幫省電」　溫馨貼文遭噴爛

被問「要不要發雞排」！王美花回應了

俄富豪祭出100萬美元　懸賞普丁項上人頭

台電補償方案出爐！工業及家庭用電費95折　停電逾6小時打9折

全台大停電「名店連躲3次」！執行長神排休讓網跪了

普丁稱攻烏克蘭按計畫進行　陣亡士兵撫卹曝

八德傳巨響！　警證實：好像來自天空深處

全台大停電　經濟部長王美花講稿千人灌爆

更多

最夯影音

更多
澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為

澎恰恰欠債好友爆「孫協志也幫牽線」　他火大澄清「用聽說的就分享」：無腦行為
全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

全台大停電！全市傳災情案　台電證實：南部電力系統故障

提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

提款機正要吐鈔遇「全台大停電」　螢幕全黑...他哀號：什麼都去了

聲林之王3_EP12_PROMO昔日戰友重返聲林 選手奮力抗衡

聲林之王3_EP12_PROMO昔日戰友重返聲林 選手奮力抗衡

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

直播買1萬換回200萬二手超跑　養雞哥中大獎女友直喊：很爽　

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面