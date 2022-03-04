台南南化國小新建偏鄉中央廚房動土　黃偉哲：打造學生福食

▲台南市南化國小中央廚房新建工程舉辦動土儀式，由黃偉哲市長親臨主持，教育局鄭新輝局長、張理誠校長等人，共同動鏟祈福新建工程順利圓滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南化國小中央廚房新建工程舉辦動土儀式，由黃偉哲市長親臨主持，教育局鄭新輝局長、張理誠校長、受供餐學校代表等人，共同動鏟祈福新建工程一切順利圓滿，該廚房供餐人數預估可達500人，期待透過全新廚房設備更新，提升南化區、左鎮區共6所受供應學校的營養午餐品質，讓學生吃得安心、家長放心。

台南市政府為提升偏鄉學校午餐品質及衛生安全，落實偏鄉學校跨校合作、資源共享的精神，積極推動中央廚房整合工作，2021年獲教育部偏鄉學校中央廚房計畫，核定補助24校辦理偏鄉中央廚房新（擴）建工程，補助經費總計新台幣4.4億元，成為全國推動中央廚房政策典範！

黃偉哲市長表示，台南市近年鼓勵學校推動午餐中央廚房化，透過校際合作方式，以「經濟共享」概念整合學校午餐供應，減少學校午餐人力負擔，提升辦理效能，未來會要求學校每天務必要將熱騰騰的美味午餐如期送給每位學生。臺南市中央廚房政策推動成效良好，預計2022學年度自辦廚房學校計有101校，其中55校擔任中央廚房，可供應161校午餐，受惠學生人數73610人，整體自辦午餐比率達93％、聯合供餐比率達62％，成效為六都最佳。

教育局鄭新輝局長表示，本次計畫除南化國小外，還有佳里國小、北門國小與東原國中等3校獲補助新建廚房，另外有20所學校辦理廚房改建工程，全數皆順利決標，預計於2022年建置完成。未來中央廚房學校皆會配置1名專業營養師，透過營養師規劃營養菜單、嚴選採購最新鮮在地食材，並規劃統一配送餐食，讓偏鄉學童也能擁有同樣的健康照顧。

張理誠校長表示，南化國小現有廚房於1979年建造，使用已逾42年，感謝市長重視學童營養教育品質，積極向中央爭取經費設立中央廚房，這次獲補助新台幣3500萬元，由沈奎良建築師事務所規劃設計，昇源營造工程有限公司得標，預計2022學年度起正式為南化區、左鎮區的師生提供優質午餐，供應人數可達500人以上。廚房設計風格簡約，採雙斜太陽光電屋頂設置，與校舍整體和諧相容，並以HACCP食品安全管制精神規劃動線，廚房內同時設置食農教室，讓食農、能源、生態等環境友善課程得以落實推動。