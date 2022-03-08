岡山「突然停電」台電遭網轟　高雄版網友看法曝光：才4分鐘

▲台電近期因停電問題備受爭議。（圖／記者周宸亘攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

繼303全台大停電後，台南、高雄接連再傳出停電的消息。高雄岡山8日下午2時17分無預警停電，4分鐘後於下午2時21分復電，共影響7692戶。與網路風向砲轟台電不同，高雄在地網友紛紛留言，「4分鐘不算停電啦」、「才4分鐘算跳電而已吧，說停電故意誇大耶」。

台電表示，停電主因為岡山一處變電所「岡工＃281RY」的饋線因故障而跳脫，為配合高屏供電區處要求，緊急採遠端遙控方式由其他饋線轉供復電；本次事故影響範圍為永安區復興路，以及彌陀區舊港路、舊港橫路、文安路一帶，大部分為魚塭用戶；另有岡山部分地區待補充，曾受影響戶數有7692戶。

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停電的消息經網友轉貼至PTT「高雄版」，許多網友紛紛留言，「4分鐘停電而已，很急」、「看看永康，這才第一次4分鐘而已，叫屁叫」、「4分鐘不算停電啦」、「幾分鐘的停電，就不用大驚小怪了阿」、「才4分鐘算跳電而已吧，說停電故意誇大耶」、「哪個電器不會壞的，真是無聊」、「才停電4分鐘而已，有什麼好大驚小怪的」。

也有人說，「其實電網應該要重新規劃補強」、「每一次重新送電，電器商家都會笑呵呵」、「未來台積電、日月光能停電4分鐘嗎」、「我剛好在家，他停了之後 好像有想復電，復第三次才成功，所以送兩次電都是一下瞬間來又沒了，我覺得我家電器會壞掉」、「4分鐘不是停電，那10分鐘是不是？20分鐘是不是？以後就輪流每區供電就好，一定時間內都不是停電啦」。

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