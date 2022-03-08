假公文詐騙！匯保證金不然沒收存款　檢「查」署錯字秒露饀

▲桃園地檢署8日指出，有詐騙歹徒以桃園地檢署名義寄發假公函，針對穆迪投顧公司投資人，桃檢將派員督導等公函，籲請民眾勿上當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

有民眾最近向桃園地檢署反映，最近接獲以「台灣桃園地方檢查署」發出的公函，針對穆迪投資服務公司之投資人，要求於三日內儘快辦理資金提領工作，檢方將派員督導，提醒資金時需繳納15%保證金，否則將凍結帳戶等語；桃園地檢署襄閱主任檢察官趙燕利呼籲，以上公函均屬偽造，檢方已分案偵辦，呼籲民眾勿上當受騙。

▲桃園地檢署呼籲，詐騙歹徒以桃園地檢署名義寄發假公函，桃檢籲請民眾勿上當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園地檢署指出，詐騙歹徒以「台灣桃園地方檢查署」為名所發出偽造公函，其中檢查署的「查」字還寫錯，其內容是桃園地檢署針對穆迪投資服務公司之投資人，要求於三日內儘快辦理資金提領工作，將派員掛署證到各單位進行督導作業，投資人為證明資金合法來源，在提領資金時必須繳納15％保證金，否則帳戶將全部凍結並予以清零等語。

▲桃園地檢署指出，詐騙歹徒附上「金融監督管理委員會臺灣證券交易所」為名假公函，籲請民眾勿上當。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃檢還說，偽造公函還附上「金融監督管理委員會臺灣證券交易所」為名，標題為「關於穆迪證券平台用戶涉嫌洗錢及內線交易之整頓通知」之偽造公文，與以「證券櫃檯買賣中心」為名之「穆迪投資服務公司(台灣 TPEx)正常監管」偽造文件，其意圖就是要詐騙不知情民眾。

桃園地檢署呼籲，以上函文與資料均屬偽造，桃園地檢署已分案偵辦，籲請民眾切勿受騙上當，若有歹徒藉此行騙，請儘速向當地司法警察機關報案，盡速尋求協助。

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