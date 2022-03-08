特斯拉撞工程車打橫路中　盡責工人放交通錐...20秒後被撞死

▲國道三號大溪段北上車道7日晚間發生連環追撞意外，特斯拉轎車撞上工程車，寶馬轎車再追撞特斯拉，其中1名俞姓工程人員慘死現場，2名轎車駕駛則受傷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國道三號大溪路段7日晚間發生連環車禍，1輛特斯拉轎車撞上施工中的工程車，俞姓工程人員擺放三角錐提醒後方車輛時，慘遭另一輛寶馬轎車撞上，送醫急救仍不治。國道六隊警方調查後查出，特斯拉駕駛啟動輔助駕駛系統，但仍撞上工程車，至於本案刑責部分，國道警方表示有待進一步釐清。

▲國道三號大溪段北上車道7日晚間發生連環追撞意外，特斯拉轎車撞上工程車，再遭寶馬轎車追撞，車身嚴重受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道六隊調查，特斯拉駕駛是46歲的江姓男子，7日晚間近10時許在國道三號北上63公里處，駕駛白色特斯拉撞上施工中的工程車，25歲的俞姓工程人員見狀立即放置三角錐提醒後方來車，未料，另一輛駕駛藍色寶馬轎車的40歲也是姓江駕駛，疑似未注意前方路況追撞橫向的特斯拉，俞姓工程人員慘遭撞上當場倒地昏迷，送醫急救後仍不治。

▲國道三號大溪段北上車道7日晚間發生連環追撞意外，特斯拉轎車撞上工程車，再遭寶馬轎車追撞，寶馬轎車車頭嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道六隊分隊長林志忠指出，經查，46歲特斯拉駕駛江姓男子手部受傷，案發時啟用用輔助駕駛系統，但仍撞擊內側施工緩撞車，車輛橫擺內側中間車道，現場25歲俞姓施工人員於內側擺設事故交通錐，20秒後，藍色寶馬轎車40歲江姓男子行駛內側車道未注意車前狀態，撞擊內側車道擺設交通錐的俞姓工程人員肇事。3車駕駛人經檢測酒測值均為零。

▲國道三號大溪段北上車道7日晚間發生連環追撞意外，施工中的工程緩衝車遭特斯拉轎車追撞受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

根據特斯拉官網標準駕駛輔助套件以「Autopilot」形式銷售，並為所有新車（Model S、X、Y、3）標準配置。自動駕駛功能主動巡航定速、自動輔助轉向、自動輔助導航駕駛、交通號誌和停止標誌控制、自動停車、召喚、智慧召喚等。輔助駕駛系統還具有自動緊急制動、前方碰撞警告、車道保持和自適應巡航控制等。

據駕駛特斯拉有近2年的賴姓人士指稱，特斯拉配備的輔助駕駛系統，具有自動緊急制動、前方碰撞警告、車道保持和自適應巡航控制等功能，新手使用時一般大概要一兩週時間才能適應，對車輛產生信任感後才會逐漸適應，建議駕駛時，駕駛仍需留意前方路況，且雙手要放在方向盤上，這款輔助駕駛系統車對於臨時靜止路況可能無法及時掌握，所以駕駛仍需全神貫注。

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