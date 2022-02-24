苗栗男接「+886」來電匯8萬還要再匯　眼尖店員識破報警　　

▲竹南男因誤信+886來電為境內電話，匯了8萬元後還要繼續匯款時，被眼尖店員發現報警。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮1名男子，日前接獲電話為「+886」開頭的銀行來電，稱因系統更新，誤將其基本資料設定錯誤，男子以為是境內電話信以為真，先匯了8萬元出去後，欲繼續匯款；眼尖店員發現神情可疑，便報警處理，成功阻止男子繼續遭詐。

警方表示，警員曾鈺庭、陳凱閎趕赴現場了解後，只見該男子拿著手機不斷講電話，員警一看，來電顯示的號碼前有多一個符號「+」；男子稱，日前有至他縣市旅遊，21日接到自稱旅遊公司人員來電稱，因系統更新緣故，誤將其資料設定錯誤，將持續扣款，要在當日24時前依客服指示，才能止付。

隨後男子接到自稱某銀行的客服人員來電，號碼前顯示「＋886」，要求男子持提款卡操作ATM，因詐騙集團能說出男子身分、消費內容等資料，加上不斷來電連環攻勢，讓他無法思考又深怕真的被扣款，一時不察落入詐騙集團圈套中，隨即至一家超商操作ATM，依假客服指示先匯了8萬元後，又陸續準備匯款，直至店員察覺可疑，向員警報案。

警方呼籲，境外詐騙集團會運用篡改過電話號碼取信被害人，所篡改的電話號碼前會顯示「＋886」、「＋02」、「＋03」、「＋04」等，而當對方說出「解除分期付款」、「須依客服指示操作ATM」、「當日0時開始扣款」、「工作人員設定錯誤」、「涉及刑案」、「配合檢警調查」等關鍵字，則百分之百為詐騙電話。

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