緬北網紅李賽高被爆是「詐騙集團成員」「陽光少年」人設一夜崩壞

記者魏有德／綜合報導

居住在緬北的一名網紅李賽高自稱為是抗戰時期的「中國遠征軍」後代，再加上他「陽光少年」般的外型及純真嘹亮的歌聲，在抖音上擁有超130萬的粉絲。不過，抖音號「貴定公安」23日發出一條李賽高唱歌的影片，影片直指「緬甸網紅李賽高真實身份是詐騙團伙」。消息經證實後，大陸各自媒體平台也迅速下架李賽高相關內容，引起外界熱議。

▲緬北網紅李賽高被大陸公安爆出是詐騙集團成員。（圖／翻攝瀟湘晨報，下同）

《瀟湘晨報》報導，2月23日，關於「緬甸網紅李賽高真實身份是緬北詐騙團伙」的消息在網上廣泛流傳。經搜索後發現，抖音、今日頭條等平台都找不到他的帳號。此前，李賽高靠著陽光外形和有感染力的歌聲吸粉120萬。在今日頭條平台，也已經找不到其相關帳號。

據了解，李賽高雖有著華人外表和流利的中文，還自稱是抗戰時期「中國遠征軍的後代」，不過，李賽高實際上卻是緬甸佤族人，他的影片大都是在宿舍裡和朋友一起自彈自唱中國歌曲甚至是愛國歌曲，藉此吸引粉絲關注。

讓外界傻眼的是，這些設定其實都是詐騙集團給李賽高的「人設」，透過他的高人氣和陽光外型，分享當地的趣聞，吸引粉絲前往當地旅遊或打工賺錢。而這條詐騙集團的「黑色產業鏈」則因為近期的「賣血」事件陸續曝光，也讓李賽高被大陸公安盯上，戳破亮麗外表下的假象。