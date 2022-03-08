店內無人他翻抽屜偷錢　休假警眼尖發現人贓俱獲

▲桃園市李姓男子5日晚間在中壢區中正路閒逛，發現某店家無人看守，潛入店內翻抽屜欲行竊，被眼尖的興國派出所副所長李舜程發現，當場人贓俱獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導



桃園市李姓男子缺錢花用，5日晚間在中壢區中正路閒逛，發現某店家店面無人看守，竟趁機進入走進櫃台打開抽屜欲行竊，這一幕剛好被休假的興國派出所副所李舜程發現當場人贓俱獲，副所通報線上警網到場拘捕；警方調閱監視畫面證實李男確實有行竊事實，且當地最近連續發生3起店家竊盜案都是李男所為，偵訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局興國派出所副所長李舜程，5日晚間休假經過中正路，發現52歲的李姓男子在某店家前徘徊不去，發現店內無人看守時直接進入店內，打開櫃檯抽屜準備行竊時，李舜程立即衝入店內當場喝斥並抓住李男雙手，同時通報店內人員出來查看，並打電話請派出所同仁到場拘捕。

▲桃園市李姓男子5日晚間在中壢區中正路趁某店家無人看守，潛入店內行竊，興國派出所副所長李舜程發現後通報線上警網到場拘捕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

李男被拘捕時當場傻眼，警方調閱店內監視器畫面證實裡確實有打開抽屜企圖行竊，此外，當地最近連續發生3起店家遭竊案，根據監視畫面就是李男所為，總計失竊約12萬4千元，李也坦承都是他所為，警方偵訊後依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

中壢警分局分局長蕭欽杰強調，刑案偵查需細心且須抽絲剝繭，嘉勉員警辦案效率能力，未來將針對竊盜案件發生熱時、熱點加強規畫巡邏與查贓勤務，提醒民眾可於住家範圍裝設監視系統，以保護自身財產與安全。

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