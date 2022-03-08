吳念真《人間條件七》5月起北中南巡迴！網看戲「想起過世的媽媽」

▲吳念真《人間條件七》描述70年代工廠女工故事，向台灣女性們致敬，婦女節也宣布5月將於北中年巡演。（圖／綠光劇團提供）

記者林育綾／綜合報導

吳念真去年創作《人間條件七》描述70年代工廠女工故事，向台灣女人們致敬；不料在台北首演前夕因疫情加劇，不得不取消9場、延期4場，今（8）日在三八婦女節宣告將於5月重啟巡演，北中南共14場，讓許多人期待「想帶媽媽去看」、「想起過世的母親」。

去年《人間條件七》首演會員預購日當天，短短1小時就售出破1萬張，啟售日票房直衝8成，創下劇團28年來歷史新高，25場3萬3千張票在短時間內迅速搶購一空，讓沒搶到票的網友紛紛說「比五月天演唱會門票還難搶！」 、 「上輩子一定有做好事才搶到票！」不料當時在8月台北首演前夕，因疫情緣故，忍痛取消原定國家戲劇院9場《人間條件七》的首演，台中巡迴4場演出也延期。

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▲《人間條件七》演出當年女工們為了養家糊口，集體在工廠宿舍裡聆聽鳳飛飛的歌，成為共同療癒心靈的背景音樂。（圖／綠光劇團提供）

《人間條件七：我是一片雲》故事描述1970年代工廠女工的故事，當時女工們通常是為了養家糊口，離鄉背井工作，集體在宿舍裡聆聽鳳飛飛的歌，成為她們共同療癒心靈的背景音樂，而女工們「奉獻自己青春、禁錮自己夢想」的無奈，都鮮活地呈現在舞台上。

該劇由林美秀、陳竹昇、楊麗音等實力派演員主演，加上謝銘祐跨刀演出獻唱，如今在三八婦女節，編導吳念真也率全體演員向台灣辛苦的女性，也向鳳飛飛致上最高的敬意。

▲《人間條件七》有許多實力派演員。（圖／綠光劇團提供）



其中演員林雨瑄飾演主角「阿蘭」年輕時代，也說那是自己沒體驗過的年代，卻十分觸動。張靜之則演出另一位女工「阿月」，戲中角色為了能多給家裡一些錢，不惜「陪睡」賺外快；她說這個角色很苦，有人選擇像蝴蝶一樣飛上天，也有人選擇墜落，都是各人的選擇；不過她所飾演的角色選擇了一條墜落的道路，但演完後的她，反而獲得療癒「她好像我的前世，而我因此重生了。」

▲林雨瑄、張靜之在《人間條件七》飾演年輕的工廠女工。（圖／綠光劇團提供）



不論是否經歷過《人間條件七》的年代背景，許多觀眾在步出劇院時，都有著深刻感觸，不少人直呼 :，「每次看人間條件系列，都會有感明明不是我所經歷過的事，卻很能共感！」 、 「主角的經歷跟我媽好像，養女，小學畢業去紡織廠，18歲嫁人，聽的音樂也是當時最紅的鳳飛飛，讓我想起過世的母親！」

演員柯一正因長期在綠光演出的角色關係，被笑稱為是「國民客兄」，他說，「我非常幸運也很興奮，《人間條件七》再次鼓舞人心，吳念真導演的人間就是能帶給我們歡笑、流淚和感動…吳念真導演說『觀眾進場每一張票都很貴，我們絕對不能辜負我們的觀眾，一定要讓觀眾有收穫的回去、充滿感情的回去…..』。」

《人間條件七─我是一片雲》5月起將在臺北、臺中、高雄重啟。5月13日至22日在台北國家戲劇院演出，接著6月11日在高雄衛武營國家歌劇院，6月17日至6月18日在臺中國家歌劇院演出。

▲《人間條件七》5月起將在臺北、臺中、高雄重啟。（圖／綠光劇團提供）