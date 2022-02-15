綠光劇團成立創藝公司！吳念真擔任董座：劇團不該是貧窮的行業

▲綠光劇團宣布成立「綠光創藝公司」，由吳念真（右2）擔任董事長。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

綠光劇團從1993年成立至今，累積40多部作品，今（15）日宣布成立「綠光創藝公司」，由吳念真擔任董事長，他笑說自己其實10幾年前就想退休，但一直都在思考，「劇團不該只是我們幾個老人在弄，年輕人會進不來」，應該看作一間公司，有永續生命，更說「劇團不該是貧窮的行業」，未來將招募更多夥伴，也開放外界投資。

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▲綠光劇團從1993年成立至今，累積40多部作品，其中以《人間條件》系列大受歡迎。（圖／綠光劇團提供）

吳念真提到，「疫情的衝擊，給我們這些老人很大的題目」，以前都是想著創作、怎麼演戲、賣票；但也想過一個問題，如果劇團老是靠著這幾個人，這樣經營下去，年輕人也沒辦法進來，「這對劇場來說不健康。」

他認為，劇團應該就像公司，有永續的生命，除了原先的模式，應該開發新東西，舞台劇不能演一演就擱在那邊，還有沒有其他可能，一齣舞台劇做完後還能衍伸其他東西，「我們老人可能沒太多經驗和想法，綠光需要一些願意跟我們一起工作的年輕人進來，可以擴大發展，有更多可能性，一起看見願景的人進來。」

他也透露，其實自己一、二十年前就想退休，笑說這個「無中生有」的工作是很累的，不像生產線做完可以續用好幾年，而是做一條、拆一條。原本也覺得到了含飴弄孫的年紀，但因為思考了這些，「提出這主意之後大家都看著我，要我當董事長」，還笑說「董事長就是出事之後，要被抓去關的人。」

▲吳念真認為「劇團不該是貧窮的行業」。（圖／綠光劇團）

吳念真也說，其實劇團本來就該商業化，「劇團不該是貧窮的行業」，尤其疫情衝擊讓他思考了不少關於生存、永續的問題，希望成立公司之後，有外部的資金進來，才能有更多可能。

據悉不少人先前都有意願投資吳念真，至於資本額、規模方面，綠光創意行政總監陳希聖說，目前還未定案，還在籌畫與募資中，「但資本額應不會低於1億」。而在未來找人才方面，吳念真說，如果對跨領域有認知，也對表演藝術有概念，都很歡迎，等於我們多了一個諮詢對象或方向考量。

被問及《人間條件8》的劇本方向，吳念真說，「以後劇本可能不會一直寫我們這一代，寫太多了。」有人建議他可以寫婆媳劇，而他說，也許可以寫寫老人的婚姻生活、年輕人的婚姻生活等等。

綠光劇團團長羅北安也說，成立公司之後，就像是大家各司其職，綠光劇團就像工廠負責研發、製作，而還有其他人負責出售，期待有更多可能。