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最不能接受男生外在3狀況！陸女票選：五官、穿衣品味、髮際線

相親。（圖／達志／示意圖）

▲報告顯示女性對男性外表的要求正在提高。（圖／達志／示意圖）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸社交平台「探探」8日發表一份《新女性擇偶標準》報告，3000多名女性受訪者中，在外貌方面，最不能接受的前3點分別為「五官不符合個人審美」、「穿衣品味太差」，以及「髮際線告急」。

該份報告訪問了3000多名「探探」的女性用戶，受訪者中有超過一半為「00後」（西元2000年後出生）。探探表示，根據報告結論，「男才女貌」、「男主外、女主內」等傳統主流期待正在逐漸轉變，女性在尋找伴侶時也更加關注男性的外貌管理，體型勻稱成為女性對伴侶最普遍的身材期待，

探探指出，「相比於此前，讓女性在選擇伴侶時更看重男性的收入，將其代入家庭經濟支柱的角色來評判。今天的女性，通過婚姻獲取生存資源的需求已經大大降低，對愛情的需求越來越純粹。談戀愛時，對伴侶經濟層面的關注有所下降。」

根據報告數據，74.8%的女性受訪者更偏好體型勻稱的男性，被問及「對男性的外貌，你最不能接受的是」，高呼聲選項依次為「五官不符合我審美」佔比為33.9%、「衣品太差」佔比為22.8%、「髮際線告急」佔比為15.9%。

收入及職業方面，12.9%的女性受訪者表示，自己「能接受伴侶收入比自己低」；39.6%表示「看情況」；47.6%表示「不能接受伴侶收入比自己低」。不同年齡層略有差異，年齡越小的女性「能接受伴侶收入比自己低」的佔比越高。女性對伴侶月收入的最普遍期待值為月收入5000至10000元（約22400至44800元新台幣）。創業者、公務員、國營事業則是女性最偏愛的男性職業。

此外，報告提到，隨著當代女性精神思想的進一步獨立，「責任感、尊重女性、上進」成為女性最容易產生好感的男性品德，在對男性日常魅力的投票中，「懂我」、「事事有交待」、「會做飯」成為最加分的男性特質TOP3，「愛整潔」和「幽默」緊隨其後。而女性最反感的男性特質則為「說謊」、「花心」及」愛吹牛。

另外，根據《報告》結果，對於當代新女性的戀愛動機，62.9%的女性選擇「體驗愛情」、52.1%選擇「生活互助」、42.7%選擇「緩解孤獨」，可以發現，滿足情感需求是女性最重要的戀愛動機。

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