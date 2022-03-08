烏克蘭正妹開箱「防空洞生活」爆紅！直擊家鄉被轟爛　逃跑成日常

記者吳美依／綜合報導

烏俄戰爭爆發後，烏國切爾尼戈夫（Chernihiv）網友@Valerisssh與家人一起搬入地下碉堡，並且因為記錄防空洞生活而爆紅。影片中，她看似輕鬆愉快地過著日常生活，卻必須適應避難所的各種不便，返家拿取更多家當時，滿目瘡痍的街景及建築物映入眼簾，時不時還要逃離戰火，在輕鬆配樂之下，更令人不勝唏噓。

▲烏克蘭女孩分享防空洞生活爆紅。（圖／翻攝TikTok@Valerisssh）

在其中一部影片中，@Valerisssh介紹了「我在防空洞裡典型的一天」，首先被父親叫醒，洗澡後吹乾頭髮，或者與寵物狗玩耍，看起來沒有什麼不同，但她接著來到戶外，一邊走回住家，一邊展示「普丁對這座城市做了什麼」，沿路都是被摧毀的建築物及廢墟。另一段影片中，她介紹防空洞裡如何健身，還開玩笑說這是「五星級大飯店」。

俄羅斯發動攻擊的2周以來，@Valerisssh累計超過30萬粉絲，粉絲們得以一睹烏克蘭居民的生活近況，紛紛留言，「網路改變了戰爭。」、「想像一下，學生們有一天會在歷史課上看到這個。」、「妳的堅強驚豔世界，獻上來自美國的愛與祝福。」

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