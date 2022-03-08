快訊／台南後指部軍官「浮報經費」涉弊！　廉政署動員搜索

▲台南後備指揮部。（圖／翻攝Google Maps）
記者林悅、莊智勝／台南報導
台南市後備指揮部軍官驚傳涉弊！廉政署日前接獲通報，指稱台南後指部有軍官涉嫌在承辦幹部講習時浮報經費，藉此中飽私囊。廉政署與台南地檢署經蒐證後，動員前往後指部進行搜索，目前詳細案情、涉案人數仍待說明。
台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，廉政署與台南地檢署日前獲報，台南市後備指揮部辦理後備人員講習時，涉嫌假結報經費，檢廉有出動進行調查搜索，但基於偵查不公開，暫時無法進一步說明。
▲台南後備指揮部。（圖／翻攝Google Maps）
記者林悅、莊智勝／台南報導
台南市後備指揮部軍官驚傳涉弊！廉政署日前接獲通報，指稱台南後指部有軍官涉嫌在承辦幹部講習時浮報經費，藉此中飽私囊。廉政署與台南地檢署經蒐證後，動員前往後指部進行搜索，目前詳細案情、涉案人數仍待說明。
台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，廉政署與台南地檢署日前獲報，台南市後備指揮部辦理後備人員講習時，涉嫌假結報經費，檢廉有出動進行調查搜索，但基於偵查不公開，暫時無法進一步說明。
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