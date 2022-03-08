快訊／台南後指部軍官「浮報經費」涉弊！　廉政署動員搜索

台南知名文史工作者謝奇峰，因對於五帝廟有一份特殊感情，從2005年開始進入紀錄至今邁入第16年了，見證五帝廟的由衰至盛，從舊廟到新廟重建至落成建醮，看見郭育彰、林柏州等一群年輕人基於對土地感情，不捨一座老廟持續破舊與沒落，一起介入五帝廟重建與管理，善的力量群聚幫台灣傳統藝術留璀璨之美。