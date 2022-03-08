莫德納宣布三項計畫！開放mRNA技術研發新疫苗、擴大專利承諾





▲莫德納。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

開創mRNA治療及疫苗研究的生物科技大廠莫德納今日宣布全球公共衛生策略，將透過三項新倡議計畫推展mRNA疫苗來預防傳染病，包含啟動「mRNA Access」新計畫，開放研究人員運用莫德納的mRNA技術，針對新興或被忽視的傳染病開發新疫苗，也將將擴大專利承諾，不會對COVAX預先市場承諾機制的92個低收入和中等收入國家強制執行COVID-19專利。

世界衛生組織（WHO）與流行病預防創新聯盟（CEPI）呼籲針對公共衛生構成威脅的重點病原體開發疫苗。莫德納的臨床產品組合目前包含COVID-19、人類免疫缺陷病毒（HIV）、利百病毒及茲卡病毒疫苗。莫德納在擴展全球衛生策略後，將於2025年前推進其餘病原體的相關計畫。

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莫德納亦將延續原型疫苗方式，利用針對代表性病毒所開發的初版疫苗，進行迅速修改來應對其他相關病原體，從而為「X疾病」作準備。

莫德納執行長Stéphane Bancel表示，「儘管我們的COVID-19疫苗研發時程快速，且在擴大生產規模上付出了極大努力，然而因新冠肺炎死亡的人數令人咋舌。我們不能假設COVID-19是最後一個會影響全球人民健康的大流行疾病。我們致力尋求創新的疫苗解決方案，透過合作研發來因應對公共衛生構成最大風險的傳染病。」

首先，莫德納宣布全球公衛產品組合擴展至15項疫苗計畫的承諾，針對威脅全球健康的重點病原體[1]，於2025年前將疫苗推進臨床試驗。

第二，為了加速更多疫苗發展研究，莫德納將啟動「mRNA Access」新計畫，供研究人員運用莫德納的mRNA技術，針對新興傳染病或被忽視的傳染病開發新疫苗。

第三，莫德納將擴大專利承諾，不會對「Gavi新冠肺炎疫苗預先市場承諾機制（Gavi COVAX AMC）」內的92個低收入和中等收入國家強制執行COVID-19專利。

Stéphane Bancel表示，「儘管我們的COVID-19疫苗研發時程快速，且在擴大生產規模上付出了極大努力，然而因新冠肺炎死亡的人數令人咋舌。我們不能假設COVID-19是最後一個會影響全球人民健康的大流行疾病。我們致力尋求創新的疫苗解決方案，透過合作研發來因應對公共衛生構成最大風險的傳染病。」