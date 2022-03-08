20年的愛情超浪漫！大S再婚具俊曄　「韓網狂喊杉菜」刷一排恭喜

▲大S和韓男團始祖酷龍前成員具俊曄結婚。（圖／翻攝自大S、具俊曄IG）

記者施怡妏／綜合報導

大S剛離婚3個月，8日宣布再婚，對象是南韓團體酷龍前成員具俊曄，兩人稍少也在IG上宣布喜訊，大S還甜蜜呼喚對方「歐巴」。消息在南韓論壇theqoo曝光後，韓國網友超震驚，根本就像是電影情節，紛紛刷一排恭喜，其中，不少網友大喊大S在2001年《流星花園》裡的角色名「大發~杉菜！」

本站稍早報導《大S認了「重逢3個月閃婚」酷龍具俊曄！1通電話神復合 新婚在台度蜜月》，兩人其實20多年前就曾交往，具俊曄透露，當時看到大S離婚後，是鼓起勇氣打給對方，兩人聊天聊著就像是回到20年前的感覺，才重新牽起這段緣分，並準備來台陪伴愛妻度蜜月，一起度過小倆口的新婚日子。

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超浪漫的劇情掀起討論，就有網友在Dcard上留言，「保留舊愛的電話號碼20幾年是個什麼樣的概念，是什麼老派浪漫電影情節，感覺真的念念不忘欸，不管怎樣，20年的姻緣，祝福吧！」

原PO也在留言中也分享南韓論壇theqoo網友們的回應，「用破韓文隨便翻了一下theqoo留言，很多也對這情節不敢置信但祝福，然後真的很多留言在刷杉菜」。從截圖中可以看到，「是流星花園的女主角」、「20年前的電話號碼沒換過，是drama了，祝賀祝賀」、「像電影一樣，20年的愛情」、「哇！大發，杉菜！！！」

▼韓網驚訝直呼「就像是電影情節」。（圖／翻攝自Dcard）

