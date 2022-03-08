陸反對制裁俄羅斯　不支持輸送武器給烏克蘭

▲中國大陸外長王毅。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

聯合國安理會7日就烏克蘭人道問題舉行公開會，中國大陸常駐聯合國代表張軍再度表態，表示中方反對不利於推動外交解決而是使局勢升級的行動，「不斷強化單邊制裁措施不是解決問題的根本有效途徑，還會產生嚴重人道主義後果，其外溢影響也將給其他國家造成損失。向烏克蘭境內輸送進攻性武器、甚至派遣僱傭軍，可能使局勢更加惡化，帶來更多更大的風險。」

張軍指出，烏克蘭局勢仍在急劇變化，有關平民傷亡上升的報導令人痛惜，中方呼籲保持最大限度克制，切實加大外交努力，讓戰火儘早停下來，有效保障平民生命財產安全和基本需求，防止出現大規模的人道主義危機，「俄羅斯、烏克蘭通過談判就建立人道走廊達成共識，希望雙方克服執行過程中遇到的困難，確保人道走廊安全通暢。」

張軍提到，烏克蘭局勢發展到今天，原因錯綜複雜，解決複雜問題，需要的是冷靜和理性，而不是火上澆油、激化矛盾，化解烏克蘭危機，必須堅持聯合國憲章宗旨和原則，尊重和保障各國的主權和領土完整；必須堅持安全不可分割原則，照顧當事方的合理安全關切，「必須堅持通過對話談判，以和平方式解決爭端；必須著眼地區長治久安，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制。」

張軍在會上表達了中方的立場，介紹中國大陸外長王毅提出的6點倡議，包含人道主義行動必須遵守聯大第46／182號決議確立的人道、中立、公正的基本原則，防止將人道問題政治化；全面關注烏克蘭的流離失所者，特別是為收容他們的主要國家提供人道主義援助，幫助其妥善安置；切實保護平民，特別是保障婦女、兒童、老年人、殘疾人等脆弱群體權益，努力防止烏境內出現糧食短缺、傳染病等次生人道災害；保障人道援助活動順利、安全開展，包括提供快速、安全、無障礙的人道主義准入，保護醫護人員和從事醫療工作人員的安全，保護用於人道救援行動的醫療設備、交通工具和重要民用基礎設施等；確保在烏外國人安全，允許其從烏克蘭安全、有保障、不受限地離開，並為其回國提供幫助；六是支持聯合國在對烏人道援助方面發揮協調作用，支持聯合國烏克蘭危機協調員的工作。

張軍強調，中方將繼續為和平發聲、為和平盡力，凡是有助於緩和局勢和政治解決的努力，中方都支持，凡是不利於推動外交解決而是使局勢升級的行動，中方都反對，「不斷強化單邊制裁措施不是解決問題的根本有效途徑，還會產生嚴重人道主義後果，其外溢影響也將給其他國家造成損失。向烏克蘭境內輸送進攻性武器、甚至派遣僱傭軍，可能使局勢更加惡化，帶來更多更大的風險。」

另外，張軍還說，在組織中國公民避難和撤離過程中，烏克蘭政府和社會各界給予了友好協助，俄羅斯、摩爾多瓦、羅馬尼亞、波蘭、匈牙利、斯洛伐克、白俄羅斯等國也提供寶貴支持，「我們向各國政府和人民表示衷心感謝。」