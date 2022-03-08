不只遛羊還「遛鳥」！　害6命縱火犯曾當街掏生殖器嚇路人　

▲興中街惡火，警方依殺人、公共危險等罪將鄭男移送地檢署偵辦。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市中區興中街惡火釀6死，警方根據監視器畫面、居民證詞，認8樓鄭姓房客涉有縱火重嫌，今日將他依殺人、公共危險等罪移送地檢署。鄭男供稱，因養羊問題及欠繳房租，與莊姓女房東起爭執才憤而放火。據查，鄭男有多起前科，其中3年前他曾在台中北區對著1名遛狗的女子拉下牛仔褲拉鍊、掏出生殖器，經女子報警，鄭男被法官依妨害風化判拘役20天，得易科罰金。

據了解，鄭男（43歲）落網後精神不穩，警方發現曾涉搶奪、竊盜、傷害罪，還涉有妨害風化罪。

判決書指出，鄭男2019年9月7日下午近2時許，騎乘電動自行車行經進化路370巷口附近，見1名女子正在遛狗，竟隨即將拉下自己牛仔褲的拉鍊，掏出生殖器，再向女子搭訕。女子看到鄭男露出生殖器，嚇得趕緊報警，警方調閱相關監視器畫面，將鄭男依法移送。

台中興中街住宅6日發生嚴重火警，釀6死6傷，警方查出鄭姓房客因飼養寵物羊及欠繳房租，與莊姓女房東發生多次口角，6日涉嫌在租屋處2樓樓梯間縱火。警方8日上午依殺人罪、公共危險等罪移送鄭男，莊女則因囤積大量回收物在梯間，被依涉公共危險阻塞逃生通道致人於死罪移送。

另外，火災現場尚有一具黑羊焦屍，就是鄭男所養，有民眾爆料，今年元月間曾在公園路附近遇到鄭男「遛羊」，疑就是這次火災發現的羊隻，鄭男表示小黑羊是公羊、名叫「阿弟仔」，每天都會帶牠外出散步；小黑羊相當親人，會主動討摸，有網友爆料，不少女孩子看小黑羊可愛，想要一起拍照，事後卻遭鄭男索取50元拍照費。

▲▼有民眾在今年元月間於公園路附近遇到鄭男「遛羊」。（圖／民眾提供）

