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今晨8℃！強冷氣團攻擊18縣市　未來10天「只有一天有雨」

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲台北測站低溫已降至11.9度，這波冷空氣已符合「強烈大陸冷氣團」標準。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今晨受到輻射冷卻影響，截至05：19為止，最低溫出現在嘉義民雄8.0度。另外台北測站低溫已降至11.9度，這波冷空氣已符合「強烈大陸冷氣團」標準，氣象局針對18縣市發佈低溫特報。白天太陽露臉後就會開始回溫，明天到週四高溫25度，但日夜溫差大，未來10天除了下週一（14日）以外，都是晴朗穩定的天氣。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(8)日白天起至週四(10日)高氣壓影響，各地為晴朗乾爽的天氣，氣溫逐日回升。今日北台高溫回升至21度，明日、週四北台續回暖至25度左右；但各地清晨仍有強「輻射冷卻」帶來偏低的氣溫，日夜溫差大。今日氣溫：北部10至21度，中部9至25度，南部9至27度，東部11至25度。另外，氣象局針對全台18縣市發佈低溫特報。

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▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

週五至下週日(11至13日)高壓迴流影響，各地晴朗穩定，東半部偶有零星少量降雨的機率；各地持續回暖，北台高溫回升至28度，中南部更達30度以上，清晨仍有「輻射低溫」，日夜溫差大；晨間偶有「輻射霧」，影響能見度。

下週一(14日)「鋒面」在減弱的過程中、快速掠過，為北部帶來短暫降雨的機率，對其他地區影響很輕微。第8至10天(15至17日)的模擬，又再恢復為晴朗穩定，白天溫暖早晚涼的天氣，東半部偶有零星少量降雨的機率。換言之，未來10天只有1天有小變化，其他9天都是晴朗穩定的天氣。

▼8日4：30紅外線色調強化雲圖顯示，台灣上空雲層稀疏(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，陸上已無降水回波(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

 

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