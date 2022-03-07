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冷氣團最強時刻開始！15縣市「10°C↓低溫特報」　回暖時間曝

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,溼冷,下雨,雨天,雨傘,撐傘,大雨,親子。（圖／記者李毓康攝）

▲由於大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

中央氣象局今（7）日晚間9點54分針對15個縣市發布低溫特報，氣象局提醒，7日晚至周三（9日）清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫較低，而7日晚至明（8日）晨也是這波大陸冷氣團最強的時候，台南以北及宜蘭有10度以下氣溫發生的機率，直到9日白天起大陸冷氣團減弱，氣溫才會明顯回升。

根據氣象局發布，7日晚至8日上午低溫區域為基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣。黃色燈號表示平地最低氣溫10度以下。

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▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局指出，今晚至8日清晨是這波大陸冷氣團最強的時候，西半部及東北部天氣都較冷，低溫只有12、13度，沿海空曠地區會再更低一些，其他地方約14、15度，白天陽光出來後，北台灣及花東高溫約19至21度，中南部高溫22、23度，雖然相對舒適一些，但太陽下山後，輻射冷卻效應逐漸浮現，中部以北及東北部將再度轉冷。

天氣方面，這段期間水氣減少，剩下東半部地區及基隆北海岸仍有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲冷氣團將持續影響至9日清晨。（圖／記者李毓康攝）

氣象局提醒，9日清晨在輻射冷卻加持下，中部以北及東北部氣溫仍偏低，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫將明顯回升，天氣普遍較為舒適、溫暖；周三至下周一（14日）各地大多為晴到多雲，西半部日夜溫差大，只有東半部地區有零星短暫雨。另外，15日至17日東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局預估，周四（10日）至下周一夜間清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，周五（11日）至下周一金門及馬祖有機會出現較為持續性的局部霧或低雲，交通往返及行車用路請注意安全。而在冷空氣影響期間，澎湖箱網等海水養殖產業也需注意防範寒害。

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