廬山溫泉區恐淪小林村2.0　監委現地調查遷建案、地方要求顧生計

▲田秋堇等4名監委赴南投縣調查廬山溫泉遷建履勘，並受理陳情（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

仁愛鄉廬山溫泉區因高度地層滑動危機、恐淪為「小林村」第二，已準備遷建於埔里鎮福興農場，但當地業者仍持續違規營業，監察院因此立案進行調查，4名監察委員7日赴現地履勘；但地方人士則於現場陳情，怒批中央為了不知何時發生的天災、對勉強餬口的居民和業者一罰再罰，要求維持協助地方合法生計。

監委林盛豐、范巽綠、田秋堇、施錦芳，昨率同調查官曾嘉輝，及國家災害防救科技中心主任陳宏宇實地履勘廬山溫泉及福興農場，並於廬山警光山莊前仔細聽取陳宏宇簡報說明，部分過程強調「調查不公開」、婉謝媒體採訪，但接受廬山溫泉協會及業者陳情。

陳宏宇強調，廬山北坡母安山地質破碎、持續下陷，估計約有40公尺厚的岩石土層，有從逾400公尺的高處往廬山溫泉區滑動之虞，屆時整個廬山溫泉區恐將如88風災時的小林村，遭大量土石一夕覆滅。

當地60多位旅宿、小吃、紀念品販售店業者則聯合向監委遞出陳情書，年底準備再度參選的前仁愛鄉長江子信代表指出，廬山溫泉改列保護區、河川區後，因違反觀光條例，當地業者已累計遭開罰逾2900萬元、苦不堪言，也認為母安山地滑威脅屬天災，期盼中央政府在禁止營業外，設法維持業者的合法生計。

隨行陪同履勘的廬山在地精英村長巫再生，也當場質疑中央只對母安山地滑危險一說再說，但沒人知道何時會發生，廬山溫泉的居民業者只是開門做生意、勉強糊口都挨罰，希望監委能真正重視協助。

全程陪同的副縣長陳正昇表示，縣府公告廢止廬山溫泉區及改旅館區，並有劃為保護區、河川區的相關配套作為，並開發完成福興農場溫泉區、安置廬山溫泉業者，甚至獲得國家卓越建設獎及建築園冶獎，監委這次也深入實地訪查；縣府雖已竭力兼顧法理、成本及業者困難，但仍有未盡圓滿之處，將持續朝確保遊客安全、業者持續經營及福興溫泉永續發展的最大目標努力。