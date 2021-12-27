監委指斷然處置程序存核災隱憂　監院糾正經濟部、台電

▲台電核三廠。（圖／台電提供）



記者林銘翰／台北報導

監察委員田秋堇、趙永清27日表示，國內核電廠存在核災隱憂，台電對核電廠建立「機組斷然處置程序」，長期宣稱是萬無一失的機制，但對人性考驗避而不談、對核災防範破口視而不見，核有違失，監察院通過糾正經濟部及台電公司。

監察院27日下午發布新聞稿表示，天災複雜莫測，國內權責機關卻視「斷然處置程序」為保命符，並認為可因應地震、海嘯、火山爆發等任何超過設計基準的事故，因此「緊急應變計畫區」也僅設定為8公里。

監察院說，台電公司長期對外宣稱此程序為萬無一失之機制，對其中人性嚴酷考驗避而不談、對核災之防範破口視而不見，殊有違失，經濟部洵難辭監督不力，監察院通過田秋堇、趙永清提案，糾正經濟部及台電公司。

監委說明，2011年3月11日，日本福島核災發生後，同年4月原能會核定「我國核能電廠現有安全防護體制全面體檢方案」，要求台電公司建立「機組斷然處置程序」以因應複合式災害，並於2018年4月公布「核能電廠斷然處置程序指引-原能會安全評估報告」。

監委指出，2011年至今，國內權責機關即以此程序為護國神器，不斷宣稱台灣因此不致發生福島式的爐心熔毀核災，並以此為由認為「緊急應變計畫區」僅設8公里即可因應，以致我國的緊急應變計畫區，僅有美國16公里的一半。

監委再指，2010年10月間，台電公司參加監察院調查研究案「我國對於核災救災與復建總社會成本於法律面及執行面之分析」座談會，對於監委詢問如何因應台灣爐心熔毀核災，即自信滿滿表示台灣不會發生如此嚴重核災，因為有「斷然處置程序」。

監委發現，自從日本福島核災發生後，行政院核定的「我國核能電廠現有安全防護體制全面體檢方案」即要求台電公司建立機組「斷然處置程序」，以因應全球益趨複雜莫測的複合式天災，國內權責機關多年來視此程序為保命符，不斷宣稱台灣核能安全已升級，不致發生福島式核災。

監委指出，這個程序最終的成敗關鍵，端賴現場工作人員原地死守，此乃人性嚴酷考驗，相關單位對此長期皆避而不談，更有專業訓練及操作經驗等要素，皆未臻可靠無虞，還有很多不確定因素迄未充分掌控，全球核電廠莫不對嚴重核災恐懼謹慎以待。

監委批評，台電公司竟長期對外宣稱因「斷然處置程序」為萬無一失之機制，台灣無須憂慮爐心熔毀核災，殊有違失，經濟部洵難辭監督不力之咎，因此依法提案糾正經濟部及台電公司。

監委表示，核電廠相關從業人員不斷受訓，確保面對困境時仍能堅守廠區，設法讓核電廠可安全停機或執行「斷然處置」重大程序，長期辛勞付出，守護核電廠安全，其專業及辛勞實十分可貴。

監委認為，「斷然處置程序」是否已足讓第一線留守人員與其備援人員易於熟稔及操作，以上種種考驗及危機處理等關鍵現實問題，恐皆為「斷然處置程序」成敗所繫，行政院應督同所屬單位，將各攸關核電廠運轉安全之因素均納入考量。