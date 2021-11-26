快訊／立院通過台貝經濟合作協定　調降龍蝦、蔗糖輸台關稅稅率

▲貝里斯龍蝦。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

立法院26日通過「中華民國（台灣）政府與貝里斯政府經濟合作協定」，同時為配合協定，院會也三讀通過「海關進口稅則」部分稅則修正案。依據經濟合作協定內容，未來將調降貝國龍蝦、果汁、水產品等199項貨品的關稅稅率，貝方也承諾33項產品給予我方優惠關稅，包括車輛零件、鍛造機、腳踏車座、輪胎等。

今年是我國與貝里斯建交32週年，貝國是台灣在中美洲和加勒比海地區重要盟邦，貝國總理布里仙紐（John Briceño）自去年11月上任以來已數度重申盼深化兩國合作，今年聯合國大會總辯論及世界衛生大會，其亦為台灣執言，貝國外交部也在今年10月推文，呼籲國際社會維護台海及印太區域的安全與和平。

2019年7月，貝里斯前總理巴洛（Dean O. Barrow）致函總統蔡英文，說明貝國對強化台貝經貿關係的期盼，盼與我洽簽雙邊貿易協定，以利貝國生產的蔗糖、龍蝦等農漁產品輸台，建立更緊密的貿易伙伴關係；同年11月，台貝兩國完成諮商並草簽協定，並於去年9月30日由經濟部長王美花與貝國投資貿易及商務部長潘崔西（Tracy Panton）完成異地簽署。

依據委員會審查文件，台貝去年雙邊貿易額為676萬美元，我對貝國出口610萬美元，自貝國進口67萬美元，我國享有543萬美元貿易順差，其中，我國自貝國進口產品已龍蝦為主，約占總進口40%，金額為27萬美元，其餘產品包括測試用儀器或機械、柑橘、廢鐵、動物飼料等。

行政部門預估，由於我國進口產品占我自全球進口產品比例甚低，近5年占比均低於0.5%，且給予降稅的進口產品與我產業不具競爭性，對我國相關產業不致造成影響。

台貝經濟合作協定內容規定，台方給予貝方199項產品降稅待遇，包括牛豬雞魚、龍蝦、蔬菜、酪梨、柑橘汁、天然蜜、塑膠餐具、木製合板、鋁製門等，而蔗糖則在3.5萬公噸配額內免稅；貝方則給予我方33項工業產品降稅待遇，包括澱粉製品、機踏車輪胎、紡織品、鋼品、金屬扳手、工具機、汽機車零件、水上運動用品等，另協定內容也包括原產地規則、關務合作及貿易便捷化、投資促進、爭端解決、貿易救濟等章節。