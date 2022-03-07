因為好玩！苗栗大學生「台3線起跑」闖測速桿被拍　警找到人了

記者黃孟珍、莊智勝／苗栗報導

台3線苗栗縣三灣鄉95K處，日前深夜有行人因好玩直接衝過路口，故意引發自動照相桿發出閃光拍照；苗栗縣交通隊今查獲涉案的3名大學生，但卻因距離事發時間已經超過2個月，因此無法開罰，僅能對3人進行勸導。

▲2名大學生在台3線以徒步方式行經路口闖紅燈，觸發照相機快門。（圖／翻攝自網路）

日前網路盛傳標題為「苗栗縣三灣鄉銅鏡村外環道，嘿嘿！闖紅燈…2700元，」的畫面，內容為1男1女以奔跑方式衝過台3線三灣鄉外環道的測速照相桿前，似乎故意當成遊戲，以為不會挨罰；不料，2人才經過，立刻就閃了一下，頃刻間連同錄影的朋友，3人全都笑成一團，該段影片被上傳到社群軟體抖音TikTok後，引起警方關注。

苗栗縣交通局表示，影片中男女明顯已經違反《道路交通管理處罰條例》，依法可處新台幣300元。警方今循線找到3名涉案的大學生，初步調查，3人均為竹南鎮居民，當天一同騎車外出夜遊，經過案發地點後因一時好玩，才會在馬路上奔跑、故意越線試試看是否會被照相機拍到，沒想到會意外引發關注。警方也指出，由於案發時間距今已經超過2個月，因此依法無法開罰，僅能勸導。

苗栗縣警局交通隊表示，現今的測速照相桿和以往都不同了，以前照相桿是用雷達方式，目前都換成紅外線感應，只要超過50公分以上的物體，在號誌紅燈狀態穿越停止線，照相機就會拍照。

▼事發路口。（圖／記者黃孟珍攝）