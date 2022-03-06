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國道3號「4車連環撞」1死4傷！　現場驚曝慘況：直接跟大體面對面

▲▼國道3號後龍段「連環追撞」1死4傷！　4車嚴重扭曲變形 。（圖／翻攝臉書）

▲苗栗縣後龍鎮路段發生嚴重車禍。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

記者張靖榕／綜合報導

國道3號南下126公里苗栗縣後龍鎮路段，今（6日）凌晨12點30分至1點間發生嚴重車禍，4輛轎車追撞導致其中2輛嚴重變形，一名男性噴出車外倒在內側車道當場死亡，4人受傷。車禍原因警方仍在調查當中，一名現場人員表示，繞過車頭時直接和大體面對面，「心理建設真的要很強」。

苗栗縣政府消防局6日凌晨不到一小時接獲通報，國道3號南下126公里苗栗縣後龍鎮路段發生追撞車禍，一名男性因衝擊力道過大噴出車外，倒在內側車道明顯死亡，另有3人受傷。

▲▼國道3號後龍段「連環追撞」1死4傷！　4車嚴重扭曲變形 。（圖／翻攝臉書）

▲其中2輛轎車掛在分隔島上。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

內側與中線2車道封鎖，警方初步調查4輛自小客車事故位於內車道，其中2輛後輪高掛分隔島，其中一輛藍色轎車車頭嚴重變形，另一輛轎車翻覆，頂蓋全掀，車內變形情況幾乎撞成只剩骨架，碎片散落路面前後近100公尺。

一名現場人員在臉書「爆怨公社」發文指出，凌晨3點30分左右事故已經排除，但處理當下繞過撞得扭曲變形的車頭，直接和倒在路上的大體面對面還沒有蓋白布，事後讓他心情非常悶，感嘆人生無常，要活在當下。

據《聯合報》指出，3人已分別送往大千醫院、衛生福利部苗栗醫院救治，另有1人拒絕送醫。

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