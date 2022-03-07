打疫苗勤消毒捕蚊燈Turn on　蟲蟲危機Out

▲豬、牛場懸掛捕蚊燈，動保處派員進行道路消毒，也要求畜牧場自主消毒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

節氣即將進入驚蟄與春分之間，冷暖空氣交替氣溫波動大，蚊蟲等節肢動物易孳生，台南市養豬及養牛數均占全國極高比例，吸血蚊蟲叮咬會導致日本腦炎、牛流行熱等疾病發生，將造成養畜戶飼養和經濟方面之損失並有散播疾病之虞，市長黃偉哲呼籲農民加強各項防疫消毒工作，以維人畜健康。

農業局局長李建裕表示，日本腦炎為人畜共通傳染病，豬隻是日本腦炎病毒的增幅宿主，並由三斑家蚊、環紋家蚊和白頭家蚊為媒介進行傳播，所以不論是新女豬或經產母豬，除了基礎免疫以外，每年應至少補強1劑疫苗，才能提高免疫覆蓋率並有效預防。另外，病媒蚊易孳生於水稻田、灌溉溝渠、濕地、積水容器等處，民眾也應加強周遭溝渠疏通、池塘、大型容器等積水處環境清潔，養豬業者並應落實場內防疫消毒工作、吊掛捕蚊燈、加裝紗窗紗門。

台南市為我國重要乳牛養殖及牛乳、牛肉生產地。台南市動保處提醒養牛戶必須落實消毒、疏通溝渠、吊掛足量燈捕蚊具並避免場內糞肥堆積等牧場防疫措施，也請養牛戶按時進行牛流行熱疫苗之補強工作。同時每週定期派遣防疫消毒車至柳營酪農專業區周邊公共區域之道路消毒，協助農戶減少環境中病媒蚊蟲數量。確實完成防疫工作才能避免節肢動物媒介牛隻疾病，減少牧場經濟損失以維護牛隻健康及產業發展。

台南市動保處表示，台南市防疫措施除積極派遣防疫消毒車進行道路消毒，同時輔導各場落實消毒、吊掛捕蚊燈及清理養畜場排水溝及易積水處，畜牧場若發現場內動物疑患不明原因疾病，應立即隔離病畜並通報本處，俾能採取必要之防疫處置，共同防範疫情傳播，降低產業損失，維護人畜安全。