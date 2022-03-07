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社會 社會焦點 保障人權

「六指煞星」通緝犯比黑道殺手還危險　警擊斃：他是冷靜瘋子

圍捕陳宏宗的過程中，警方人員受傷送醫。（翻攝畫面）

▲圍捕陳宏宗的過程中，警方人員受傷送醫。

圖文／鏡週刊

被稱為「六指煞星」的槍擊要犯陳宏宗，2016年犯下雲林西螺果菜市場槍擊案後，躲進嘉義大埔山區，從此人間蒸發，直到二年後，他在鄰近的台南玉井對二名警察開槍，行蹤才又曝光。因陳藏匿期間不用手機也不開車，警方捨棄慣用的偵查手法，與他鬥智，終於在七個月後掌握情資，並搶先在他尋仇犯案前，將他圍捕擊斃，為民除害。

2019年7月10日，圍捕「六指煞星」陳宏宗立下首功，破格晉升為的刑事局「中部打擊犯罪中心」第二隊副隊長的陳昭谷告訴記者：「綽號『六指仔』的陳宏宗並非黑道出身，他是竊車集團成員，但此人個性火爆，動不動就要開槍輸贏，比黑道殺手還危險！但另一方面，他又很陰沉、特別能忍，簡單說，他是個冷靜的瘋子」。

▼六指煞星陳宏宗遭警方圍捕，開槍反擊，雙方激烈駁火。

六指煞星陳宏宗遭警方圍捕，開槍反擊，雙方激烈駁火。

2016年陳宏宗在某件竊盜案交保後，跑到雲林投奔廖姓友人，卻為了幫廖男父子出氣，在西螺果菜市場分持長短槍擊傷李姓男子雙腿，警方鎖定他使用的「王八卡」，查出他藏匿在嘉義縣大埔鄉。

2017年2月，陳昭谷等人除夕當天鎖定他的贓車車牌，因為春節刑事局警力不足，委託當地派出所代為打聽，不知為何消息走漏，加上當地相當封閉，春節後大批刑事局幹員進駐，讓機警的陳宏宗驚覺被鎖定，於是逃離大埔，他甚至丟棄電話，不與任何人聯絡，讓警方最擅長的通聯分析手法都無用武之地。

▼陳宏宗早年因工受傷，左手4指被截斷，只剩1根拇指（紅圈處）。

陳宏宗早年因工受傷，左手4指被截斷，只剩1根拇指（紅圈處）。（翻攝畫面）

就這樣，「六指仔」人間蒸發兩年，再傳出他的消息，竟是駭人聽聞的槍擊警察事件。2018年12月12日深夜十點多，台南市警局玉井分局楠西派出所所長王者音、警員顏進財發現他將贓車停在台三線，取出小摺腳踏車，打算離開，以為他車子拋錨，上前盤查，並詢問是否需要幫助？哪知道陳宏宗佯裝回車上取證件，轉身就對著兩警共開五槍，接著徒步往深山逃竄，消失無蹤。

▼楠西派出所所長王者音（圖）盤查時遭陳宏宗開槍，受訪時心有餘悸。

楠西派出所所長王者音（圖）盤查時遭陳宏宗開槍，受訪時心有餘悸。（東森新聞提供）

又經過兩個多月的佈建、打探消息，警方情資顯示，他可能躲回大埔，而且線報指出，他躲在山上當挖竹筍工人，甚至為了避免露出行藏，戒酒以防與人發生衝突，也戒煙、戒檳榔，避免留下煙蒂、檳榔渣，被驗出DNA。

▼子彈擊中警察的防彈背心，口袋的手機螢幕當場碎裂。

子彈擊中警察的防彈背心，口袋的手機螢幕當場碎裂。（東森新聞提供）

警方耐心等候他露出破綻，終於查出他跟人「調子彈」，準備犯案，也查出他作案地點，於是事先埋伏，等陳嫌開車現身時，陳昭谷先駕駛一部裝了防彈玻璃的大卡車截去他的去路，副大隊長林明佐（現任台中市刑大大隊長）則親自駕車堵住他的去路，接著維安特警的車衝過去，兩人持防彈盾迫近，雙方展開槍戰。

陳悍然連開數槍，子彈射穿一名許姓特警的鋼盔，在鋼盔內的縫隙轉了半圈，最後才掉在車子的儀表板上，當時許員命懸一線，但仍奮勇回擊，終於將奄奄一息的陳拖下車，沒等救護車抵達，要犯就死在現場。

　


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