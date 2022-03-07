北投分局墜樓命案！長髮女半夜哭泣　大師放「泡茶桌」擋煞

▲台北市警局北投分局大門上方的造型類似八卦，據說有擋煞功效。



圖文／鏡週刊

退休刑警告訴本刊，在20多年前，北投分局竟然成為命案的現場，此在當時的保守警察大環境裡，是非常罕見的，尤其是新任分局長才剛到任第3天，就發生警眷從分局頂樓墜樓身亡，更是驚動警界上下。

▼台北市警局北投分局20年前曾發生刑警前妻從頂樓墜樓身亡的命案。



不過，奇怪的事發生了，退休刑警表示，女子墜樓身亡後不久，附近居民就常在暗夜聽到女子的哭聲從分局傳出，還有刑警值班時，在辦公室看見一名長髮女子，同仁盛傳，死者墜樓前曾詛咒北投分局。

▼北投分局偵查隊的泡茶桌被挪動後，短短1年半換了4個偵查隊長。



更詭異的是，後來一名北投分局長因捲入弊案，跑到分局頂樓企圖跳樓輕生，所幸被同事發現攔下；一名刑警半夜在分局前看到一名長髮女子後，意外撞車，差點喪命；還有其他刑警本人或家人接連生病或發生交通事故。

▼附近居民擔心北投分局旁的大榕樹「染陰」，還特別繫上紅布條預防。



後來，分局高層找了一位命理師到偵查隊看風水，並在特定位置擺了一張泡茶桌擋煞，之後才平安無事。另一名資深刑警告訴本刊，待過北投分局的人都知道偵查隊有一張特別的泡茶桌，即使辦公室進行整修、大興土木，或隊上調整座位，都會避那張開泡茶桌，也許桌子真的發揮功效，北投分局的高層官運都不錯，基層也都平安。

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