2萬「國際志願軍」已抵達烏克蘭報到！　宣傳網站上線全球徵兵

▲已有2萬名來自各國的志願軍抵達烏克蘭，協助烏軍抗俄。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示，目前全球已經有約2萬名願意協助烏軍與俄國對抗的志願者抵達該國。據悉，這些志願軍多數來自歐洲國家。總統澤倫斯基在開戰之際就曾公開請求外國人士前往烏克蘭，與烏軍並肩作戰，對抗俄羅斯。

根據CNN報導，庫列巴說，「全世界有許多人恨透了俄羅斯近幾年的行為，但卻沒有人敢與他們公然作對。」他強調，「所以當大家看到烏克蘭勇敢奮戰，且不願放棄的精神，也產生了共同參與的動機，並且要讓俄羅斯為他們的入侵而付出代價。」

庫列巴表示，目前已經有約2萬名志願軍抵達烏克蘭，大部分的人都是來自歐洲國家。而他也了解許多外國人願意在戰場上貢獻自己的力量，不過對於烏克蘭而言，更重要的則是獲得全球各國在政治、經濟以及軍事上的支持。他也點出美國稱，「在這場戰事中，烏克蘭需要美國的領導，特別是空防方面。」

澤倫斯基此前曾公開喊話，希望外國人士能夠來到烏克蘭協助組成「國際志願軍」，與烏軍共同對抗俄羅斯。

為了號召更多兵力，烏克蘭政府已架設了一個全新的宣傳網站，網站上也明確寫出加入國際志願軍的步驟。首先是要聯絡當地的烏克蘭大使館並提出申請，同時準備所需衣物與文件，隨後帶著文件到大使館接受面試，以取得簽證。取得簽證後便可遞交加入烏克蘭武裝部隊的申請合約，隨後準備個人的軍事裝備，再聽從大使館指示與安排，前往烏克蘭當地集合。

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