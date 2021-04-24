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花蓮人注意！林管處推「5款原生種口罩」　詢問度破表…只送不賣

▲花蓮林管處推出５款原生種口罩。（圖／翻攝自Facebook／林務局花蓮林區管理處）

▲花蓮林管處推出５款原生種口罩。（圖／翻攝自Facebook／林務局花蓮林區管理處）

實習記者周依儒／綜合報導

花蓮人注意！林務局花蓮林區管理處日前推出5款口罩，將花蓮代表性的5種原生種植物，以插畫圖案繪印在口罩上。日前花蓮林管處也搶先公開了太魯閣櫟和台灣火刺木款，樣式唯美又簡約的口罩讓民眾直呼「超美！」，紛紛跪求獲得方法，不過林管處也強調，此款口罩只送不賣，想要的花蓮民眾務必關切相關活動。

▲花蓮林管處推出５款原生種口罩。（圖／翻攝自Facebook／林務局花蓮林區管理處）

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▲目前太魯閣櫟和台灣火刺木款已製作完成。（圖／翻攝自Facebook／林務局花蓮林區管理處）

花蓮林管處表示，為了推廣原生種政策，他們將5種花蓮代表性的原生種植物，以插畫圖案繪印在口罩上，分別有太魯閣櫟、台灣火刺木、牧野氏山芙蓉（山芙蓉）、羅氏鹽膚木和椬梧，其中太魯閣櫟和台灣火刺木兩款已經製作完成，剩餘的3款則預計在6月底前製作完成。

▲花蓮林管處推出５款原生種口罩。（圖／翻攝自Facebook／林務局花蓮林區管理處）

▲林管處附上口罩實戴照片，口罩撐開後將會露出植物的完整樣貌。（圖／翻攝自Facebook／林務局花蓮林區管理處）

▲花蓮林管處推出５款原生種口罩。（圖／翻攝自Facebook／林務局花蓮林區管理處）

花蓮林管處也在臉書專頁上貼出口罩實體照片，只見太魯閣櫟款以黑色口罩為基底，兩條白線相間口罩上下，中間印上太魯閣櫟的圖案，襯托出太魯閣櫟的綠葉、花果；而台灣火刺木則以白色口罩為基底，中間印上五彩繽紛的台灣火刺木，簡約又唯美。

不過，此款口罩「只送不賣」，原生種插畫口罩將於7月開始，配合小花蔓澤蘭移除相關系列活動送出，限量5000盒，活動時間也將由花蓮林管處公布。根據《中央社》報導，花蓮林區管理處副處長王怡靖表示，宣導品是為了吸引民眾參加活動，而商品也都希望以實用性為主，因此除了原生種口罩，還有國產台灣杉製成的手機架，也希望可以推廣原生種，讓民眾更熟悉。

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