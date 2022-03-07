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邱瓈寬繼承恩師上億遺產爆糾紛　曾志偉提告討5700萬結果出爐

▲▼曾志偉《聖人大盜》媒體茶會，曾志偉。（圖／記者湯興漢攝）

▲港星曾志偉跨海來台提告索討知名製片人裴祥泉生前欠債5700萬元，一審被判全敗。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

已故知名電影製片人裴祥泉身後留下逾一億元遺產，以遺囑交給愛徒、知名製作人邱瓈寬繼承，引發裴男妹妹訴請確認邱女所提裴男遺囑無效的糾紛，尚未確定，而香港知名藝人曾志偉跨海提告主張，裴男生前欠他台幣5700萬元沒還，要求裴男兄妹用裴男的遺產支付，台北地院審理認定曾男無法證明借據與雙方委託代收款是同一件事，判曾男敗訴，可上訴。

曾志偉是女藝人曾寶儀的父親，本案他提告指稱，裴祥泉生前與他合作拍攝8部電影，1999年簽借據與本票向他商借港幣1000萬元，以1比4的匯率折合台幣4000萬元，但一直沒歸還，後於2003年3月18日，裴男重開借據與本票，載明須償還他港幣1425萬元，同樣以1筆4匯率折合台幣5700萬元。

曾志偉指稱，裴祥泉已於2015年5月23日過世，這筆欠款始終沒還，因裴男未婚無子女、父母已歿，所以要求裴男兄妹3人，應於繼承裴男遺產範圍內連帶償還這筆錢。

裴祥泉兄妹3人認為曾志偉提告主張欠缺佐證，且在裴男過世3年後才提告索討，與常情不符，裴男的妹妹裴祥麟更指曾男自稱2次與裴男對帳的日期，曾男並無入境台灣的紀錄，認為曾男主張的債權是子虛烏有，均要求判曾男敗訴。

法官審理認為，曾男無法提出裴男所簽第一份借據與本票的正本，難以認定真假，至於第2份借據記載「裴祥全先生（按：裴祥泉生前會將自己名字的泉寫成全）須償還曾志偉先生『應付帳款』共港幣1,425萬圓整」，雖經調查局鑑定筆跡確認為裴男親筆，但沒註明裴男須還錢的原因，是借貸、受託代收，或是代保管。

法官指曾男主張把演出8部電影的酬勞委託裴男代收，之後改借給裴男，但曾男沒舉證是哪8部電影、個別酬勞金額多寡，也無法證明真的給裴男5700萬元，且楊姓證人證稱裴男生前為曾男處理台灣的演藝收入，並非借貸。

法官認為這張收據形式是真的，但不能證明曾男借錢給裴男、請裴男代保管金錢，或裴男應分配電影上映後的盈餘給曾男。至於曾男主張委託裴男代收酬勞，法官指裴男若受委任，應該不用開本票擔保，即使雙方真有委任關係，也無法證明跟借據記載的債務是同一件事。

更重要的是，裴男生前簽寫2份借據的日期，曾男都沒入境台灣，曾男卻說親自來台與裴男對帳結算，顯然不吻合，據此判曾男全部敗訴，可上訴。

▲▼名製作人「寬姐」邱瓈寬赴台北地方法院出庭，但是來作證的。（圖／記者楊佩琪攝）

▲名製作人「寬姐」邱瓈寬因繼承恩師裴祥泉遺產，遭裴男妹妹提告要求確認裴男遺囑無效。（圖／資料照片）

裴男身後留下1億餘元遺產，預立代筆遺囑交代愛徒邱瓈寬繼承，裴祥麟不服，提告要求確認邱女所提裴男的遺囑無效，纏訟6年，一審判裴祥麟勝訴，上訴二審審理中。知名導演朱延平另案提索討裴男生前欠債，一審判裴男兄妹3人在繼承裴男遺產範圍內，應連帶償還3600萬元，上訴二審仍在審理。

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