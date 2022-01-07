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領亡夫72萬存款辦後事涉詐欺　名嘴全嘉莉賠女兒283萬免牢災

▲▼ 醫藥記者出身的資深名嘴全嘉莉，因提領過世丈夫陳萬達的存款，被女兒陳子嫣提告 。（圖／翻攝全嘉莉臉書）

▲ 醫藥記者出身的資深名嘴全嘉莉，因提領過世丈夫陳萬達的存款，被女兒提告判刑 。（圖／翻攝全嘉莉臉書）

記者黃哲民／台北報導

醫藥記者出身的名嘴全嘉莉，2019年底在丈夫過世後，提領丈夫存款共72萬元，遭女兒指控涉嫌侵占，全嘉莉堅稱都用於丈夫醫療與喪葬所需、沒有私藏，仍被起訴，她在審理時支付283萬元跟女兒和解，台北地院審理認定全嘉莉已有悔意且無前科，女兒也同意原諒，改依詐欺取財罪判全嘉莉4月徒刑、緩刑2年，可上訴。

全嘉莉（52歲）的陳姓丈夫生前也從事媒體工作，2019年12月因癌症過世，全嘉莉不久也短暫消失在螢光幕前，去年（2021年）復出承認罹癌、持續治療。但沒想到她遭女兒陳子嫣指控盜領丈夫存款，涉犯侵占罪嫌。

全嘉莉在丈夫過世3天後起7天內，分12次提領丈夫存款各6萬元，合計72萬元，她到案堅稱沒有侵占丈夫遺產，領來的錢都用於支付丈夫的醫療與喪葬費用。檢方第1次偵辦將全嘉莉不起訴，但被高檢署發回續查，檢方認定全嘉莉領款前沒徵得全體繼承人同意，依非法由自動付款設備詐欺取財罪嫌起訴。

法院審理時，全嘉莉認罪，並支付女兒283萬元達成和解，女兒撤回告訴、同意原諒。法官指全嘉莉擅自提領過世丈夫存款，行為實非可取，但已有悔意又無前科，因一時失慮而犯法，應無再犯之虞，判她4月徒刑、得易科罰金12萬元，准許緩刑2年，且不必沒收犯罪所得。

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