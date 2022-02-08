　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

老兵遺產全歸前妻...兒跨海爭產　敗在父親生前「關鍵10分鐘」

▲91歲邵姓老兵向警方自首冒用逃兵名義來台，桃檢偵結不起訴處分。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲老兵預立遺囑將遺產全送前妻，兒子從大陸跨海來台爭產敗北。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃哲民／台北報導

北市1位侯姓老兵生前預立遺囑，將遺產都留給張姓前妻，但他過世後，他在對岸的兒子出面質疑遺囑真實性，並要求繼承父親全部遺產，張婦提告強調侯男感謝她長期照顧，才口述遺囑給律師代筆，管理侯男遺產的退輔會主張侯男立遺囑時疑已失智，台北地院審理認為侯男做鑑定時能專心做事10分鐘，沒有意識不清，判決本件遺囑是真的，可上訴。

年約90歲的侯男是國軍退除役官兵，2016年6月過世時單身，在台灣沒有法定繼承人，退輔會依法代為管理遺產，張婦持侯男所立遺囑要求繼承，侯男在對岸的兒子跨海主張自己才有繼承權，質疑張婦提出的遺囑真實性。

退輔會認為侯男生前於2016年4月預立遺囑，前一天還到醫院看病，因「意識不清」而無法評估疼痛狀況，加上同年3月退輔會派人訪視侯男，記載「訪視伯伯，伯伯近失智情形嚴重」，且侯男同月做失智症鑑定，需在3個月內重新檢查，所以不排除侯男立遺囑時已失智，遺囑可能無效。

由於退輔會拒絕交付侯男遺產，張婦因而提告確認侯男遺囑是真的，她強調2002年4月與侯男結婚、2011年10月離婚，但她持續照顧腿腳不靈便的侯男，侯男覺得虧欠她，一再表示要把遺產都給她表達感謝，預立遺囑時有2位見證人在場，並由侯男口述、律師代筆。

替侯男代筆遺囑的陳姓律師證稱，碰面先跟侯男聊天確認精神狀況，侯男主動表明不想讓兒子繼承，因為兒子跟他不親、很少照顧他，但跟侯男解釋兒子仍有特留份後，侯男說情理法畢竟「情」字在前面，就不剝奪兒子的繼承權，可是存款跟值錢東西仍要給前妻，兒子自己打官司去爭取特留份。

律師表示，曾問侯男為何不跟前妻復婚，侯男沉默不語，後來才知侯男因外面有女友才離婚，張婦也已改嫁，雙方不可能復合，所以侯男沒回答應該不是精神不好，且侯男指定1位見證人，簽遺囑時還抱怨空格太小。

法官指侯男的失智症鑑定結果記載，他當時能專心做事10分鐘、能主動交談也能了解別人說什麼，只是記性有點差，直到過世都沒被判定失智，立遺囑時更沒昏迷、意識混亂情形，他的遺囑也符合「代筆遺囑」的法定要件、格式都對，因此判決他的遺囑是真的。

►台南和逸飯店打折了！帶小孩超划算

►自然回甘的靜思書軒紅茶你喝過嗎？

ET快訊
礁溪飯店員工喝下午茶2確診　點點幼兒園3幼童1家人染疫
新北一家四口確診　陳時中：追蹤不到來源與關連
桃園+16！　日翊物流+6確診、亞旭增7人染疫
勤業眾信證實「信義區辦公室」同仁確診　接觸者全員快篩
獨／才開4年　台中凱擘影城突宣布熄燈
快訊／今本土增26例！　新北出現不明感染源
LIVE／確診女在信義區大樓上班　陳時中最新說明
快訊／勤業眾信員工傳確診　 內部信曝光
板橋一家四口確診！染疫女信義區上班　會計師事務所急曝3天足跡
快訊／板橋1家4口確診　小女兒在信義區上班
獨／「馴獸師」張智峰復出！　加入T1職籃這隊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

館長退貨糾紛告輸買家！連千毅嗆送消費者「發財金」　超慘下場曝

館長出事了！預購退貨不成被嗆「就要你跑法院」　粉絲怒告勝訴

女結婚4個月遭家暴遇死劫　男殺妻稱患精神病法官打臉重判無期

喬債務開槍傷人！嫌犯藏民宅天井　警拆冷氣鑽孔逮人

LINE詐騙台灣男12萬不成　超正聯合國美女醫生照片曝光

公園飲酒吵起來　火爆男推倒攤販「跨坐」痛毆！打死人下場曝

老兵遺產全歸前妻...兒跨海爭產　敗在父親生前「關鍵10分鐘」

繼母9克拉鑽戒不見了　前證券老董兩度告「她信任的人」都吞敗

台糖文物「巡道車」被入侵亂吐檳榔汁　網友痛罵要揪出破壞王

快訊／殺妻塞塑膠桶棄屍！入監假哭想獲輕判　檢求處無期徒刑

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

聯結車濱海公路重大事故！轎車被輾碎...駕駛重傷不治

辰亦儒回台灣了！跟曾之喬穿情侶裝　「一轉身就有大亮點」閃爆

愷樂鬆口回應「密婚醫生」真相！　友：重返幕前可能性低

快去加油！今起大降1.1元　九二汽油每公升回落至28.7元

館長退貨糾紛告輸買家！連千毅嗆送消費者「發財金」　超慘下場曝

館長出事了！預購退貨不成被嗆「就要你跑法院」　粉絲怒告勝訴

女結婚4個月遭家暴遇死劫　男殺妻稱患精神病法官打臉重判無期

喬債務開槍傷人！嫌犯藏民宅天井　警拆冷氣鑽孔逮人

LINE詐騙台灣男12萬不成　超正聯合國美女醫生照片曝光

公園飲酒吵起來　火爆男推倒攤販「跨坐」痛毆！打死人下場曝

老兵遺產全歸前妻...兒跨海爭產　敗在父親生前「關鍵10分鐘」

繼母9克拉鑽戒不見了　前證券老董兩度告「她信任的人」都吞敗

台糖文物「巡道車」被入侵亂吐檳榔汁　網友痛罵要揪出破壞王

快訊／殺妻塞塑膠桶棄屍！入監假哭想獲輕判　檢求處無期徒刑

Meta市值3天蒸發7.4兆　陷數據爭議臉書、IG恐退出歐洲市場

台灣防疫模式和國際差異？　陳時中揭3關鍵：全民很配合

富邦9日移師嘉義市　3月3日與桃猿熱身賽　

福食解禁「綠拿馬英九救駕」　馬辦：萊豬怎不聽馬「牛豬分離」原則

中華女足搭專機梅花座、分流今下午5點抵台　9確診者3人已康復

台日交流賽能打嗎？球員憂疫情+隔離　兄弟部分主力婉拒

三星旗艦機Galaxy S22系列明晚亮相　韓媒曝各機型價格

新北+4！一家四口群聚 　陳時中：目前追蹤不到來源與關連

礁溪飯店員工喝下午茶2確診　點點幼兒園3幼童1家人染疫

桃園+16！加貝爾增3確診　日翊物流+6、亞旭+7「要重新檢查宿舍」

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

社會熱門新聞

「我死獄中世人就知真相」　8死劉邦友案最後嫌疑人曝

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

獨／正妹購屋孝親成噩夢！前屋主、房仲騙很大

「老三」被懷疑是劉邦友血案槍手　1原因咬不死他

即／新北傢俱展示場大火！濃煙狂竄

劉邦友血案頭號嫌犯　天道盟「老三」背景曝

誇張影片曝！白車路口沒減速「開車上樓梯」

偷開同事筆電看性愛片　還找人鑑定影中人

206旅士官長初六失聯　車內輕生亡

球鞋丟大鍋煮！連鎖飲料店員工遭開除

新年想不開　六合夜市驚傳墜樓

人妻合照小王「躺腿狂親」　綠帽夫獲賠50萬元

超速被開單因路太寬免罰　法官打臉

濱海公路「馬3遭聯結車輾碎」！1男搶救不治

更多熱門

相關新聞

馮世寬昨自行就醫　退輔會：身體恢復良好

馮世寬昨自行就醫　退輔會：身體恢復良好

退輔會主委馮世寬3日晚間驚傳住院，退輔會4日表示，馮世寬在三軍總醫院醫護人員的悉心照護下，已獲得妥善治療，身體狀況恢復情形良好。

老兵贈女兒公寓　驚險跨過2年門檻省下40萬遺產稅

老兵贈女兒公寓　驚險跨過2年門檻省下40萬遺產稅

退輔會：國民黨人應該學習蔣經國反共保台

退輔會：國民黨人應該學習蔣經國反共保台

領亡夫72萬存款辦後事挨告　名嘴賠女兒283萬和解

領亡夫72萬存款辦後事挨告　名嘴賠女兒283萬和解

榮退掃雷車坐鎮吉安　老兵睹物思情激動唱隊歌

榮退掃雷車坐鎮吉安　老兵睹物思情激動唱隊歌

關鍵字：

老兵遺產退輔會遺囑代筆

讀者迴響

熱門新聞

「我死獄中世人就知真相」　8死劉邦友案最後嫌疑人曝

2歲嬰誤吞電池「心臟燒破洞」亡

驚覺老公不倫妹妹　正妹崩潰離婚

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

46歲「三級片始祖」女星近況曝光！遭酸老怒反擊

80kg小六弟脂肪肝！醫一聽「清蒸水煮菜單」秒傻了

台大女星翻臉劉樂妍　「放棄健保」遷陸戶籍

50嵐點啥懂喝？飲料控激推這2款：真的讚

他嘆好市多變「收會費的家樂福」　網嗆退卡！

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街跑

女突被「關掉濾鏡」　真面目露出驚

手指頭量胸部大小！4根手=D罩杯　她實測：超準

冠佑曝光漂亮女兒！才13歲「已有171高挑身材」

表弟過年「偷走破萬寶可夢卡」　他氣炸給難看

大姑爽當頂客族…公婆逼過繼小兒子

更多

最夯影音

更多
粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜
雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面