老兵遺產全歸前妻...兒跨海爭產　敗在父親生前「關鍵10分鐘」

▲老兵預立遺囑將遺產全送前妻，兒子從大陸跨海來台爭產敗北。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃哲民／台北報導

北市1位侯姓老兵生前預立遺囑，將遺產都留給張姓前妻，但他過世後，他在對岸的兒子出面質疑遺囑真實性，並要求繼承父親全部遺產，張婦提告強調侯男感謝她長期照顧，才口述遺囑給律師代筆，管理侯男遺產的退輔會主張侯男立遺囑時疑已失智，台北地院審理認為侯男做鑑定時能專心做事10分鐘，沒有意識不清，判決本件遺囑是真的，可上訴。

年約90歲的侯男是國軍退除役官兵，2016年6月過世時單身，在台灣沒有法定繼承人，退輔會依法代為管理遺產，張婦持侯男所立遺囑要求繼承，侯男在對岸的兒子跨海主張自己才有繼承權，質疑張婦提出的遺囑真實性。

退輔會認為侯男生前於2016年4月預立遺囑，前一天還到醫院看病，因「意識不清」而無法評估疼痛狀況，加上同年3月退輔會派人訪視侯男，記載「訪視伯伯，伯伯近失智情形嚴重」，且侯男同月做失智症鑑定，需在3個月內重新檢查，所以不排除侯男立遺囑時已失智，遺囑可能無效。

由於退輔會拒絕交付侯男遺產，張婦因而提告確認侯男遺囑是真的，她強調2002年4月與侯男結婚、2011年10月離婚，但她持續照顧腿腳不靈便的侯男，侯男覺得虧欠她，一再表示要把遺產都給她表達感謝，預立遺囑時有2位見證人在場，並由侯男口述、律師代筆。

替侯男代筆遺囑的陳姓律師證稱，碰面先跟侯男聊天確認精神狀況，侯男主動表明不想讓兒子繼承，因為兒子跟他不親、很少照顧他，但跟侯男解釋兒子仍有特留份後，侯男說情理法畢竟「情」字在前面，就不剝奪兒子的繼承權，可是存款跟值錢東西仍要給前妻，兒子自己打官司去爭取特留份。

律師表示，曾問侯男為何不跟前妻復婚，侯男沉默不語，後來才知侯男因外面有女友才離婚，張婦也已改嫁，雙方不可能復合，所以侯男沒回答應該不是精神不好，且侯男指定1位見證人，簽遺囑時還抱怨空格太小。

法官指侯男的失智症鑑定結果記載，他當時能專心做事10分鐘、能主動交談也能了解別人說什麼，只是記性有點差，直到過世都沒被判定失智，立遺囑時更沒昏迷、意識混亂情形，他的遺囑也符合「代筆遺囑」的法定要件、格式都對，因此判決他的遺囑是真的。