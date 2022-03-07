電熱毯抽驗不合格名單曝！momo網購2款需下架退費

▲不少人喜歡上網購買電熱毯在冬天寒冷時使用。示意圖，非新聞相關產品。（圖／翻攝購物網）



生活中心／台北報導

行政院消費者保護處採樣市售電熱毯10件，其中品質檢測有2件不符規定，標示查核有5件不符規定，其中3件購於Yahoo購物中心、4件momo購物網、3件PChome線上購物；其中2件品質有問題，一為電源插頭無孔恐導致脫落觸電，還因逃檢確定開罰25萬至250萬元，另一為電磁干擾超標，有干擾心律調節器風險，若限期不改將開罰10萬至100萬元，消費者有購入上述2產品皆可申請退費。

消保處指出，此次檢測項目包含，溫升、洩漏電流及絕緣耐電壓、異常操作、構造檢查、電磁相容性等品質檢驗，另進行重要零組件比對，分別由經濟部標準檢驗局及經濟部中部辦公室依商品檢驗法、商品標示法暨電器及電子商品標示基準規定查處。

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▲消保處公布電熱毯品質安全檢測及標示查核結果。（圖／消保處提供）

檢測結果，溫升、洩漏電流及絕緣耐電壓、異常操作10件均合格；構造檢查：1件不符規定，缺失態樣為電源線插頭刃片無開孔；電磁相容性有１件不符規定，缺失態樣為電磁干擾測試超標；重要零組件比對均合格。

標示查核方面，商品檢驗法有2件不符規定，缺失態樣分別為未有商品檢驗標識，及標示之生產日期並非實際生產日。商品標示法部分：5件不符規定，主要缺失為未正確標示製造年份。

消保處表示，「標示項目」經查核違反「商品檢驗法」部分，標準局已依同法第59條第1項規定，通知業者限期改正標示，若屆期未改正者，將處10萬元以上100萬元以下罰鍰，並依同法第42條第2款規定廢止其商品驗證登錄；至違反「商品標示法」部分，經濟部中辦已移請地方主管機關依同法第15條規定查處並通知業者限期改正，若屆期未改正，將處2萬元以上20萬元以下罰鍰。

「品質項目」經檢測不符合規定部分，涉及逃避檢驗者，將依「商品檢驗法」第60條規定，處25萬元以上250萬元以下罰鍰，並依同法第63條通知報驗義務人限期回收或改正；至未涉及逃檢者，仍將依「商品檢驗法」第42條第1款規定廢止其商品驗證登錄，並依同法第63條之1規定，通知業者限期回收或改正，違者將處10萬元以上100萬元以下罰鍰。

消保處提醒，選購電熱毯應注意有無商品檢驗標識外，還要注意是是否標示原產地、型號、使用方法或注意事項，及製造商或進口商等資料，並按相關注意事項或警語使用；尤應避免使用時間過長，或使用期間有折疊、未鋪平等情形。

▲▼市售電熱毯品質安全檢測及標示查核結果。（圖／消保處提供） ※點圖放大

▲▼市售電熱毯品質安全檢測及標示查核結果。（圖／消保處提供） ※點圖放大

▲▼市售電熱毯品質安全檢測及標示查核結果。（圖／消保處提供） ※點圖放大