大火跳樓逃生！他重摔車頂獲救　21歲女苦主出面：幸好有停那裡

記者黃孟珍、林冠吟／台中報導

台中市中區興中街6日下午傳出嚴重住宅火警，釀成6死6傷慘劇，事發時有多名住戶受困，其中有住戶為了逃生，爬出大樓站在鐵窗上等待救援，不過一名50歲的袁姓男子因受不了火場高溫，竟從6樓墜下，重摔在路旁的白色車輛上，所幸緊急送醫後幸運生還。女車主7日出面，表示當時目睹袁男墜樓，儘管車子才剛買1年多，但能因此救到人，也是好事一件，「幸好有停那裡。」

▲台中住宅大火，有男子受不了高溫跳窗逃生，所幸砸在路邊的車上，幸運生還。（圖／民眾提供）



21歲的楊姓女車主受訪時表示，她是附近住戶，車輛才剛買1年多，剛好看到路邊有位子就把車輛停進去，沒想到會發生大火。她指出，當時聽到狀況下來查看時，火勢已經迅速延燒，要移車也來不及了，沒多久就看到袁男因受不了高溫，從6樓墜下砸在她的車上。袁男送醫時意識清楚，生命徵象穩定，初步檢查後有顏面有開放性傷口及腰椎受傷。

▲車輛被逃生民眾墜落砸毀的楊姓女車主。（圖／記者黃孟珍攝）



楊女表示，目前檢視車況，車頂已被砸出一個大凹洞，後續應該會再和保險公司討論相關事宜，她看著車頂上的大凹洞，「應該也是不會修了啦」；但也慶幸自己剛好將車輛停在那邊，能因此救到人，也好事一件。

▲白色轎車車頂被砸出一個大洞。（圖／記者黃孟珍攝）



還原整起事故，火警發生時，袁姓男子與47歲余姓女子和50歲陳姓男子為逃生而爬出大樓，3人站在鐵窗上等待救援，但袁男疑似受不了高溫，不顧圍觀民眾阻止從六樓跳下，現場民眾全程目睹，嚇得尖叫不已，所幸有下方白色轎車做緩衝，幸運生還；另余女、陳男兩人在鐵窗外撐了1個多小時，約莫5點半被雲梯車救下。