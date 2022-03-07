台中民宅大火6死6傷！「近24年最慘」一樓雜物＋停車阻礙救援

記者趙蔡州／綜合報導

台中市中區興中街一間民宅公寓6日下午發生嚴重火警，同時傳出有多名住戶受困，消防局立刻派遣大量人車前往救援，截至7日凌晨0時已知有6死6傷，這場火災也是台中自1998年4月5日清明節水湳市場民宅失火12死後，24年來死傷人數最嚴重的民宅火警。

據悉，事件發生在6日下午4時30分許，由於火勢猛烈，許多住戶爬到高樓層、頂樓，甚至是鐵窗外求生，消防人員不斷灑水降溫，仍有名50歲的袁姓男子難耐高溫，從6樓跳下，所幸摔在停放在一樓的白色轎車車頂，送醫時意識清醒、生命跡象穩定。

台中市長盧秀燕表示，火災發生後，市府派出超過30輛消防車、數十位消防員前往搶救，於晚間6時30分初步控制火勢，但住宅內部仍有情況，消防人員也入內搜救。事件截至7日凌晨0時已知有6死6傷，並有29名住戶無家可歸，由區公所協助安置，屋主目前也還在醫院救治當中。

▲台中市中區民宅火警，造成6死6傷。（圖／記者白珈陽攝）

這起火災一度傳出「造成7死6傷」，不過經過調查，現場找到遺體共有7具，其中一具無法辨別是人體還是動物遺體，因此先判定為6人。這場火災也是台中自1998年4月5日清明節水湳市場民宅失火12死後，24年來死傷人數最嚴重的民宅火警（非營業場所）。

救援過程中也發生不少意外，像是女房東時常在外撿回收、雜物，並堆放在一樓，難以搬運，造成消防員只能搭乘雲梯車，從高樓層破窗進入，再逐層進行搜救。而雲梯車趕到現場後，因為路旁停車佔據了空間，導致雲梯車腳架無法完全伸展，必須重新下降恢復後，移位至腳架可完全伸展，才可繼續升梯救災。