延續父親生前善舉！銘師父餐廳席開15桌宴請弱勢

▲花蓮銘師父餐廳席開15桌由業者莊育賢親自下㕑料理美食，宴請弱勢朋友。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮銘師父餐廳6日席開15桌，邀請肢體傷殘福利協進會的會員享用美食，業者莊育賢秉持父親莊忠銘生前對弱勢的關懷，持續辦理這項溫馨並富有人情味的公益活動。

透過花蓮市公所社福平台管道，銘師父餐廳宴請肢體傷殘福利協進會的會員享用餐廳精心製作的美食。6日上午11點不到，已有會員提前來到餐廳，該會理事長吳政源說，這段時間受到疫情影響，大家幾乎足不出戶，隨著疫情趨緩，會員們除了期待這場餐會之外，也利用聚會的時間聊敘，關切彼此最近的生活。





市長魏嘉賢偕同社勞課長蕭子蔚向大家請安，並頒感謝狀給銘師父餐廳，縣議員魏嘉彥也偕同一起來到現場，肯定銘師父餐廳回饋社會的善舉。肢體傷殘福利協進會理事長吳政源也頒感謝狀給餐廳業者莊育賢，並且捐贈一台輪椅給銘師父餐廳，提供來用餐長者或有需求者使用。

▲花蓮市長魏嘉賢及肢體傷殘福利協進會分別致贈感謝狀及輪椅。

吳政源也感謝魏市長對協會的關懷，他提到，花蓮扶輪社之前曾經捐了150台的輪椅，除了已登記的會員之外，協會也捐了5台輪椅給愛花蓮實物銀行，其他有需要輪椅的朋友也可以跟該會聯繫。

▲莊育賢（右）表示，公益饗宴不會因為父親離開人世而中斷。



魏嘉賢表示，四年前的0206強震，當時銘師父業者莊忠銘雖然身體不適，但仍號召國內各大廚師群在收容所為災民料理三餐，這樣的情操令人感動。魏嘉賢感謝莊育賢延續父親生前的志業，傳承來自父親的愛心與手藝，讓來用餐的客人深刻感受到對花蓮的美好。

銘師父餐廳宴請弱勢家庭或社福團體至今已持續七年的時間，莊育賢說，從辦外燴、開餐廳到創立銘心驛站幫助在地小農，都可以看得到父親畢生奉獻烹飪的用心與對人文的關懷，也因此每年的公益饗宴不會因為父親離開人世而中斷。他表示，自己的工作是廚師，廚師帶給人的是溫飽，因此用自已最擅長的手藝來回饋社會，也是表達父親生前對弱勢關懷的精神。

