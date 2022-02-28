餐廳訂位10人「被冒名搶座」　店員無奈：客人不讓！結局氣炸了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前向餐廳訂位，並於保留時間內抵達，沒想到被人冒名入座，事後因為對方「不肯讓位」，他們10人只好就地解散；對此，她錯愕又氣憤，也忍不住埋怨「真的是刷新我的三觀。」

女網友在爆怨公社提到，當天她向餐廳訂中午12點半的位子，一共10人，由於怕路程上耽擱，還特地打電話告知，已經快到餐廳了；沒想到，店員表示，已經有人先到了。

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聞言，原po連忙否認，「我們的人都還沒有到，不是我們。」而店員則表示會去確認，結果等抵達現場，她表明是訂位的X小姐時，原本屬於他們的位子，竟被別人佔去。

店員無奈表示，目前只剩兩桌距離非常遠的位子，加上入座客人不願讓位，想問他們是否能接受。這番話瞬間惹怒她，「哈囉！我才是有訂位的客人，帶同事去吃午餐，到後面大家沒東西吃，只能就地解散去外面找吃的？」

▲女網友發文吐苦水。（圖／翻攝自爆怨公社）

最後，原po強調，訂位是12時30分，店家給10-15分鐘保留時間，而他們12時40分就到店，所以沒有遲到的問題，況且35分打去時，已經被佔走了。

網友們看完也傻眼不已，紛紛回應「這員工訓練不行」、「本來就該訂位者優先，若是如此幹嘛還要訂位」、「訂位不是會核對姓跟電話後3碼嗎」、「店員很糟糕，搶位子的客人臉皮也很厚耶」、「員工跟冒用的人都好瞎」。

另外，不少人好奇，店長或主管沒出面處理？對此，原po搖頭直說，「只有兩個服務人員，然後一個男生還在碎念說，真的很煩耶，怎麼辦？」