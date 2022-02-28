　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

餐廳訂位10人「被冒名搶座」　店員無奈：客人不讓！結局氣炸了

▲▼聚餐。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前向餐廳訂位，並於保留時間內抵達，沒想到被人冒名入座，事後因為對方「不肯讓位」，他們10人只好就地解散；對此，她錯愕又氣憤，也忍不住埋怨「真的是刷新我的三觀。」

女網友在爆怨公社提到，當天她向餐廳訂中午12點半的位子，一共10人，由於怕路程上耽擱，還特地打電話告知，已經快到餐廳了；沒想到，店員表示，已經有人先到了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聞言，原po連忙否認，「我們的人都還沒有到，不是我們。」而店員則表示會去確認，結果等抵達現場，她表明是訂位的X小姐時，原本屬於他們的位子，竟被別人佔去。

店員無奈表示，目前只剩兩桌距離非常遠的位子，加上入座客人不願讓位，想問他們是否能接受。這番話瞬間惹怒她，「哈囉！我才是有訂位的客人，帶同事去吃午餐，到後面大家沒東西吃，只能就地解散去外面找吃的？」

▲女網友發文吐苦水。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲女網友發文吐苦水。（圖／翻攝自爆怨公社）

最後，原po強調，訂位是12時30分，店家給10-15分鐘保留時間，而他們12時40分就到店，所以沒有遲到的問題，況且35分打去時，已經被佔走了。

網友們看完也傻眼不已，紛紛回應「這員工訓練不行」、「本來就該訂位者優先，若是如此幹嘛還要訂位」、「訂位不是會核對姓跟電話後3碼嗎」、「店員很糟糕，搶位子的客人臉皮也很厚耶」、「員工跟冒用的人都好瞎」。

另外，不少人好奇，店長或主管沒出面處理？對此，原po搖頭直說，「只有兩個服務人員，然後一個男生還在碎念說，真的很煩耶，怎麼辦？」

►品木宣言「靈芝水」激殺6.4折！

ET快訊
快訊／歐洲第一國！　開放公民參戰助烏克蘭
烏東最新狀況曝！6台人待撤離　槍砲聲頻傳、俄軍現蹤
50嵐明起漲價！　網哀號「連這優惠」也沒了
快訊／俄軍攻佔「歐洲最大核電廠」！
昆凌挺孕肚赴約「許瑋甯邱澤也到了」　大咖同桌畫面超狂
快訊／國1南下「7車追撞」！　這路段塞成停車場
烏俄會談確定「下午5點登場」！　場地曝光
快訊／水泥預拌車整輛側翻撞警局！　駕駛受困搶救中
快訊／俄羅斯國防部：俄軍已完全控制烏克蘭領空

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣燈會今晚落幕！告五人等12團體接力演出　主燈21:52最後展演

明起「比特犬禁輸出入、繁殖飼養」！　違者最高罰25萬

50嵐3／1起調漲　網哀號「連這優惠」也沒了

聯合國估計烏克蘭難民擴至450萬人！世展會啟動緊急援助+心理急救

IG推限動1新功能！他見「一排通知」焦慮瘋　網爆共鳴：真的煩

餐廳訂位10人「被冒名搶座」　店員無奈：客人不讓！結局氣炸了

快訊／神達1員工確診！ 39人採撿結果出爐

台南今增1例本土！和高雄煉油廠相關　20多歲男居隔期滿確診

雙北父子檔家人染疫+1！60多歲女「居隔4天陰轉陽」確診

桃園幼兒園染疫擴大！相關確診增7例「有5例是孩童」

歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

超萌火焰松鼠大字型趴坐墊　牠小手洗臉超Q網：是伊布

百萬抖音網紅「闖烏俄戰爭前線開直播！」　 介紹「新鮮彈孔」..下秒「飛彈射身後」嚇歪

深夜點外送等1hr被無情棄單　女友痛哭：就是想吃鹹酥雞！

烏克蘭副總理要求紅十字會　「請將數千具俄國人屍體送回」

俄兵被俘求救「拜託打給指揮官」　父母嚇壞：你在烏克蘭做什麼？

比熊叼米奇現身「全家人嚇壞」僅阿嬤開心讚：好棒！給你拍手

台灣燈會今晚落幕！告五人等12團體接力演出　主燈21:52最後展演

明起「比特犬禁輸出入、繁殖飼養」！　違者最高罰25萬

50嵐3／1起調漲　網哀號「連這優惠」也沒了

聯合國估計烏克蘭難民擴至450萬人！世展會啟動緊急援助+心理急救

IG推限動1新功能！他見「一排通知」焦慮瘋　網爆共鳴：真的煩

餐廳訂位10人「被冒名搶座」　店員無奈：客人不讓！結局氣炸了

快訊／神達1員工確診！ 39人採撿結果出爐

台南今增1例本土！和高雄煉油廠相關　20多歲男居隔期滿確診

雙北父子檔家人染疫+1！60多歲女「居隔4天陰轉陽」確診

桃園幼兒園染疫擴大！相關確診增7例「有5例是孩童」

快訊／男團NU'EST出道10年宣布解散！2人續約、3人出走

汪東城「每3個月返台」藏洋蔥　只為見她一面：就是很想她！

太妍、Jennie最愛3款「童趣風飾品」　小熊軟糖項鍊一戴上就甜到不行

快訊／歐洲第一國！開放公民參戰　助烏克蘭抗俄

香港新增34466例再創新高　總確診人數突破20萬

巴掌大小狗陪站崗「低吼陌生人」　烏東士兵心疼：外面很冷

不斷更新／俄烏5點會談！美道瓊期指跌勢收斂 　日韓及陸股收紅

一個人就能吃！超商最新單人羊肉爐、麻辣鍋　超夯泰式泡麵2件65元

不斷更新／傳白俄參戰！烏俄談判將展開　俄宣稱取得烏制空權

嘉義縣167縣道鹿草段拓寬　有效舒緩馬稠後工業區交通

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

生活熱門新聞

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

烏克蘭扭轉戰局了　他揭俄羅斯「最大噩耗」

俄兵被逼去打仗「被烏克蘭人罵哭」全身蜷縮掩面

今熱飆30℃↑　2波冷空氣「降7度」轉雨時間曝

幫烏克蘭就是幫台灣　他揭現在做這事：害台灣

天氣好就脫了！正妹登山「超猛身材照」曝光　6000人朝聖

裝甲車「被拖拉機牽走」俄兵狂追！網爆眼熟

台生曝平安到波蘭關鍵：要撤最好帶國旗　

俄兵汽車拋錨「求救烏國警局」！鄉民笑喊花式投降

快訊／今本土+9　增47境外移入！

鄭明典貼1圖　網喊：天助烏克蘭

外派日本「加薪4萬」她問：可行嗎？

高鐵門邊追劇　她手機噴飛精準進縫

國家軍力「台灣排13」贏以色列！網見1數據笑了

更多熱門

相關新聞

超商店員遭3男圍毆　4同夥竟嗆聲推警察

超商店員遭3男圍毆　4同夥竟嗆聲推警察

新北市三重區警員在執行巡守勤務時，發現同學匯KTV旁的便利商店外面，有3名男子圍毆店員，警員立即進入攔阻，卻遭另外4名男子推擠、辱罵，警方立即對空鳴槍，並通報快打部隊到場，逮捕4名男子，其餘3人趁隙逃跑，其中2人已通知到案，另一名男子將追緝到案，訊後依妨害秩序、妨害公務等罪送辦。

咖啡廳平日都人「不用上班？」　網揭2關鍵

咖啡廳平日都人「不用上班？」　網揭2關鍵

「加油1016元」店員只算1000元　真相神翻了

「加油1016元」店員只算1000元　真相神翻了

機車沒立中柱側柱　女騎士見真相傻眼

機車沒立中柱側柱　女騎士見真相傻眼

「DIY木箱床」一睡就10年　他自豪舒服又安靜！

「DIY木箱床」一睡就10年　他自豪舒服又安靜！

關鍵字：

訂位餐廳店員冒名客人爆怨公社

讀者迴響

熱門新聞

女星揭「音樂才子」召妓不戴套　3線索洩身份

千萬超跑鏟前車　副駕正妹被神出！

未來24hrs是關鍵　烏國釋放大量囚犯參戰

俄軍人逛烏克蘭商店畫面曝光！網滿滿同情：好心酸

男女刑警辦館長槍擊案竟上床　代價出爐

男神「被迫出櫃」消失螢光幕5年

單身姊想拿「妹婿的保險套」借精生子　妹點頭OK

烏克蘭扭轉戰局了　他揭俄羅斯「最大噩耗」

孕婦揭未婚夫偷吃百萬已婚男網紅

新北妹「詭異上陽明山」失蹤9天！中湖戰備道驚見遺體

俄羅斯政府宣布　公民撤出歐洲

快訊／普丁簽署執行命令！核威懾部隊進入「特別警戒任務」狀態

吳奇隆、劉詩詩傳婚變！　共同發聲：我們一直都很好

「基輔之鬼」發威擊落10架俄機？傻眼真相曝

靈媒警告　天文界：確實有罕見現象

更多

最夯影音

更多
歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死

歸剛欸！凶狠貓頭鷹麻醉剛醒　放飛還在暈...碰一聲全場笑死
許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

許孟哲趙孟姿二胎性別揭曉！ 氣球炸開「愣了一下」表情全被拍

俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

俄國士兵被俘「抱頭哭泣」　坐階梯摀住耳：我想回家

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

超萌火焰松鼠大字型趴坐墊　牠小手洗臉超Q網：是伊布

超萌火焰松鼠大字型趴坐墊　牠小手洗臉超Q網：是伊布

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面