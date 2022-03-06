台灣研發「清冠二號」可治肺阻塞　擬申請正式藥證！

▲台灣在新冠肺炎期間，成功研發新冠一號。（圖／記者任以芳攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣在新冠肺炎期間，研發「清冠一號」輔助治療患者，在去年通過專案製造和給付。國家中醫藥研究所所長蘇奕彰今也透露，目前正在研發「清冠二號」，是針對重症患者治療，臨床試驗發現，對肺血栓、肺阻塞和風濕免疫疾等有治療效果，且可降低50%死亡率，研發後也預計申請正式藥證。

清冠一號共含有10味藥，包括魚腥草、棉茵陳、板藍根、黃芩、石膏等。 其中魚腥草和板藍根有助抑制新冠病毒與細胞結合及複製，而黃芩、棉茵陳、石膏則可調節免疫，減輕病毒進入人體後引發的免疫發炎反應，避免重症發生。

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針對清冠一號，衛福部在111年1月17日公布，因應新冠肺炎疫情需要，依《藥事法》第48條之2規定，核准8家中藥廠於國內專案製造清冠一號，其所核定藥品類別為中醫師處方藥，須由中醫師診斷開立處方後使用，費用可回溯到110年12月1日。

清冠一號給付適用4大類對象，分別是「確診新冠肺炎呈現無症狀患者」、「確診呈現發燒、咳嗽、倦怠、嗅味覺喪失等症狀輕微患者」、「發燒、咳嗽症狀明顯，但不需使用氧氣患者」以及「嗽症狀明顯，需使用氧氣的病人」。

清冠一號成功研發，更進一步外銷國外使用。蘇奕彰表示，清冠二號除了有原本用於對抗病毒和免疫的藥方，還會再加入支持身體功能的藥方。

蘇奕彰表示，在去年5月～8月，曾有醫學中心針對100多位重症病人，進行清冠一號臨床試驗時，用清冠二號進行臨床試驗，發現患者死亡率下降50％，研究成果目前也在論文投稿階段，之後會朝申請正式藥證的方向。