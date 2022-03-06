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高速公路飆速222公里！車主挨罰2.4萬　法官判免罰原因曝

▲國道警察第八大隊的「藍天使」取締違規的警用車輛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道警方取締違規。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名黃姓男子去年2月把公司的車借給朋友開，不料朋友在高速公路楠梓路段狂飆到222公里，被國道警察開單罰款2萬4000元並吊扣牌照3個月，黃男申訴失敗後提起行政訴訟，認為警察在舉發當時並沒有依規定設置警示標語，高雄地院審理後認為，員警在開單當天並未確實拍攝警示標語的相片，便宜行事，舉發程序有瑕疵，因此撤銷原處分。可上訴。

判決指出，黃姓男子是在去年2月3日凌晨1時許，在國道一號南下346公里楠梓路段，被國道警方測速照相舉發超速，時速高達222公里，警方事後開出2萬4000元的罰單，並吊扣駕照3個月，但黃男辯稱車子當時借給朋友開，朋友說沒看到有警示標語，因此不服裁處提出申訴又被駁回，所以提起行政訴訟。

高雄地院認為，《道路交通管理處罰條例》規定，高速公路取締違規時需在300到1000公尺間，必須有明顯標示，這項規定是為了要求舉發機關於舉發時應遵守的事項，有強烈的誡命性，且《道路交通管理處罰條例》的立法目的是在於維護交通安全，非以處罰為目的，因此舉發機關在執行上應確實遵守配合、不可便宜行事。

法官查出，國道警方提供的設置明顯警告標示的相片是2021年1月22日上午1時所拍，與黃男違規時間2021年2月3日凌晨1 時36分不符，國道警方解釋，當天執勤員警確實有設置警示標誌，但沒拍照，不過因為每次警告標誌都是設在同樣位置，所以引用之前的照片。

法官認為黃男固然有超速違規的事實，但警方的舉發程序實有明顯瑕疵，因此撤銷黃男的處分，全案可上訴。

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