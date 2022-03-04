【汰除劣司法官】檢察官對律師態度不佳　當事人還能期待公平嗎？

▲司法官開庭態度不佳，當事人還能期待獲得公平對待嗎?（圖／視覺中國CFP）

記者董介白、吳銘峯／台北特稿

檢察官當庭對律師態度不佳，竟獲得檢審會決議不懲處，引起爭議。司法官當庭開嗆律師，當事人一定會擔心影響到自己的案件；但更多司法官是表面平和，卻在起訴書、判決書做出偏頗認定，這才恐怖。當事人面對這些司法官，還能期待得到公平對待嗎？難不成進地檢署、法院前，要先擲骰子決定案子分給誰辦嗎？

有些檢察官或法官，因為跟某某律師不合，或風聞上的主觀意見，竟利用承辦案件機會，做出不公平的偵查或判決，在偵審實務上時有所聞。對當事人來說，一生也許就這麼一次走進地檢署或法院，想當然爾會想花錢聘請律師來得到更好的保護。結果在偵查庭或法庭上，聽到檢察官或法官當庭辱罵自己聘請的律師，試問，當事人心中作何感想？一定直覺會對自己的案件不利，對司法的信賴度當然更低下。

確實有法官在開庭時辱罵律師「頭殼壞掉」、「腦袋糊塗」、「靠腰」，也有檢察官當庭對當事人辱罵律師「你的辯護人裡面有人吸毒？你辯護人有病，在抽大麻？」，還有檢察官在臉書上稱某律師「真是白目」，還提到「律師會編劇本給當事人，並且會教他們說詞及排演……」、「某律師白目……」、「常常喜歡抱怨就讓你紅」等，這些行為都曾被送司法官評鑑。

但是評鑑以外呢？有更多司法官是表面上不動聲色，卻將自己的偏見反映在起訴書、判決書上；這對當事人影響更大，往往都要窮盡當事人一生的努力，才能洗刷清白。而這些有偏見的司法官，躲藏在「法律見解」、「審判獨立」的保護傘下，還能安座在法檯上論斷生死、決定勝敗……。司法行政機關，你們有看到嗎？