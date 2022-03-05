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社會 社會焦點 保障人權

獨／砂石車女駕駛來不及剎！8年前父車禍亡　孫載阿公掃墓遭撞1死

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄市美濃區復興街二段高美大橋附近，今（5）日下午3時許發生重大車禍，陳姓男子（28歲）開著轎車載著阿公（84歲）要前往掃墓時，卻在路途中遭一輛砂石車攔腰撞上，陳姓阿公當場沒有呼吸心跳，送醫不治。這起車禍意外也讓當地人議論紛紛，因為陳姓阿公的兒子在8年前也是死於車禍。

▲▼美濃重大車禍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲美濃傳出重大車禍，自小客被壓成一團廢鐵。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼美濃重大車禍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄美濃驚傳重大車禍。（圖／記者吳奕靖翻攝）

車禍當時砂石車從高美大橋下橋，因為載重所以車速較快，牟姓女駕駛向警方供稱，轎車從產業道路開出，她看到時已經來不及煞車，直接從轎車右側撞上，導致乘客座的陳姓老翁首當其衝。

據了解陳姓死者是因為下禮拜陳氏大家族要大掃墓，所以才會請孫子載他去除草，只是沒想到卻在路途中發生車禍。

不過這起車禍也讓當地人議論紛紛，因為陳姓死者的老婆是在去年10月份因病去世，結果他卻在4個月後死於車禍，兒子8年前也是在桃園因為車禍死亡，詭異的巧合，讓家人私下說「毛毛的」，而他的28歲的孫子，真的非常孝順，在父親過世之後，就從北部回到美濃，為自己的父親克盡孝道，沒想到阿公卻因為車禍死亡。

警方初步調查，兩名駕駛都沒有酒駕，詳細車禍原因仍有待進一步調查。

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