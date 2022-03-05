　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

米迪傳播鏈+3！觀音國小家長陪病採檢確診　富林國小姊弟染疫

▲▼0305新冠疫情新增個案數。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布新增8例本土個案，米迪幼兒園傳播鏈再增3人確診，為觀音國小學童（案20618）母親與2名富林國小學童，均為居隔期間陰轉陽，目前全案已累積34人染疫。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增的案20863為40多歲女性，於2/27採檢陰性，2/28陪同女兒住院隔離，3/3開始咳嗽，隔日採檢陽性，Ct值29。

另外2例則為富林國小一對姊弟，列案20910、20911，2/27居隔期間採檢陰性，3/4出現發燒症狀，今日採檢陽性，Ct值分別為24.8、19.5。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼0305新冠疫情新增個案。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布3/5確診個案。（圖／指揮中心提供）

▲▼0305其他個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲▼3/5確診個案與高雄自助餐店、桃園米迪幼兒園相關。（圖／指揮中心提供）

▲▼案20483、20485個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、5例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,416,041例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,395,029例排除)，其中20,797例確診，分別為5,284例境外移入，15,459例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

►COACH包下殺1.9折！搶起來

ET快訊
夫妻參加旅遊團染疫Ct值19.6　遊覽車位置圖曝
最硬教召「最高階」是他！　少校召員：總要有人上戰場
快訊／高雄增11處足跡！　老新台菜、夢時代、2市場
快訊／好消息！　俄羅斯宣布停火
郭婷筠瘦身「披絕美白紗」補辦婚宴　開場竟先和老公道歉
自助餐相關+5「擴及3縣市」！爸媽參加旅遊團「4人染疫」
快訊／新北＋1住中和　公共場所足跡曝
桃園+3例！　富林國小姊弟染疫

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／高雄夫妻參加旅遊團染疫！Ct值19.6　恐怖遊覽車位置圖曝

結縭50年「老伴突離世」！外婆「陷憂鬱狀態」他不捨：怎麼安慰？

快訊／高雄11處足跡曝光！老新台菜、夢時代都入列

LIVE／「高雄自助餐」染疫擴大！陳其邁最新說明

自助餐相關+5「擴及3縣市」！女員工爸媽參加旅遊團「4人先染疫」

小姑車禍「請一周假」！她怨「只是輕微擦傷」：工作量都給我扛

米迪傳播鏈+3 ！觀音國小家長陪病採檢確診　富林國小姊弟染疫

快訊／本土+8「高雄自助餐、桃園米迪續燒」　境外移入暴增72例

教召14天很地獄？他曝「2大神仙待遇」根本超爽　網跪求中籤

教召18相送太浮誇？他反點名一類人「比草莓兵還沒用」網推爆

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

大阪28坪4房僅台幣235萬！　離學校超近、走5分鐘到車站

KID生日&新婚快樂!!!　峮峮收到開工紅包感動獻吻XD

騎士鑽縫隙擦撞名車後照鏡　機車傾斜倒地再刮一台車

聲林生存週記ep12／哈林.徐佳瑩相約第4季見？　韋禮安也愛哈寶寶！本尊當面獻唱XD

《營業中》鬼鬼當工讀生...最讓庹宗康頭痛　顏佑庭安慰「妳很漂亮」他更氣：有在幫我嗎XD

快訊／高雄夫妻參加旅遊團染疫！Ct值19.6　恐怖遊覽車位置圖曝

結縭50年「老伴突離世」！外婆「陷憂鬱狀態」他不捨：怎麼安慰？

快訊／高雄11處足跡曝光！老新台菜、夢時代都入列

LIVE／「高雄自助餐」染疫擴大！陳其邁最新說明

自助餐相關+5「擴及3縣市」！女員工爸媽參加旅遊團「4人先染疫」

小姑車禍「請一周假」！她怨「只是輕微擦傷」：工作量都給我扛

米迪傳播鏈+3 ！觀音國小家長陪病採檢確診　富林國小姊弟染疫

快訊／本土+8「高雄自助餐、桃園米迪續燒」　境外移入暴增72例

教召14天很地獄？他曝「2大神仙待遇」根本超爽　網跪求中籤

教召18相送太浮誇？他反點名一類人「比草莓兵還沒用」網推爆

退休師開文具店吸引學童上門　店內噁伸狼爪摸臀下場曝

快訊／高雄夫妻參加旅遊團染疫！Ct值19.6　恐怖遊覽車位置圖曝

賀一航兒不忍了！直播賣貨外型遭酸　高EQ反擊吐心聲：我做錯什麼

鱸魚湯百元有找！高雄CP值極高古早味小吃　大塊控肉飯一吃上癮

曾國城金鐘獎座不翼而飛　兒子內神通外鬼！

服役20年退伍5年今被教召　「最高階」少校召員：總要有人上戰場

蜜拉庫妮絲：我烏克蘭人我驕傲！夫妻募款救難民「率先捐8400萬」

快訊／前(G)I-DLE穗珍解約　Cube曝警調查「霸凌無嫌疑」粉絲哭了

中信兄弟高中菜鳥體驗「咖啡秀」　周委宏：用錢買經驗

象魔力感受兄弟尊重及熱情　新球季如願繼續披黃衫

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

凌晨看台電驚呆　核三廠發電狂飆98.644%！

交往8年信任男友從不看手機⋯結婚前夕崩潰

收詐騙簡訊女大生怒回三字經　真相揭曉她慘了

明天「驚蟄」！命理師曝「5生肖事業飆升」

大樂透頭獎1億元1注獨得　台中開出

即／心碎媽憂兒遺體停電化掉　殯儀館打臉黃捷

兌200元發票！櫃台喊「1000萬的耶」！真相傻眼

諾羅病毒來襲！單週11萬人「烙賽」急診

捷運乘客喊「嘿」狂撞車窗　她一舉動惹哭2萬人

教召18相送太草莓？他怒點名1類人更沒用

快訊／本土+8！另增72例境外移入

半年沒去好市多！「客服突來電」妹子傻眼了

確診女228連假屏東3足跡曝

一早查台電「中火卯起來燒」　台中人哭了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

直擊／男友報到史上最硬教召！女友淚灑營區

俄兵「肉身護烏女」　慘遭同胞掃射亡

解放軍第一波投射台灣3萬兵力　雄三總工程師：送死

情場萬人迷的共同特徵

俄軍被控佔領城市後「抓當地婦女性侵」

凌晨看台電驚呆　核三廠發電狂飆98.644%！

車開一半俄軍導彈掉眼前　鏡頭全拍下

掃實聯制要當心！安卓QR碼掃瞄器竟是「木馬病毒」　已逾萬人下載

日本出現4千支俄文針筒　恐怖真相曝

孫協志、澎恰恰真實關係曝光！　孫德榮力挺：他潔身自好

網紅威力賣4000元二手精品福袋！　民眾怒控「是假貨」

台中地瓜球爆紅！馬尾妹顧攤千人朝聖

獨／女優孟若羽不拍AV了　下一步計畫曝

周杰倫18年前神曲預言戰爭！　「俄羅斯拍MV」歌迷淚朝聖

百人打仗4人回　議員逼問普丁官員

更多

最夯影音

更多
重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！

重機騎士遇停電穿上交管背心　熱心指揮車輛路人讚：超帥！
比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

比特犬「索爾」到新家了！　見領養人撒嬌討摸反應萌翻

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

拉第一個音...直接遇到大停電　成功國中弦樂團「摸黑比完賽」

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

世界最大兜蟲養三年終羽化！　土裡挖出眾人驚喊：又大又帥

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

122億沒了！著火貨輪被巨浪拍翻　船上約4000輛豪車「全部沉海底」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面