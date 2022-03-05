米迪傳播鏈+3 ！觀音國小家長陪病採檢確診　富林國小姊弟染疫

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（5）日公布新增8例本土個案，米迪幼兒園傳播鏈再增3人確診，為觀音國小學童（案20618）母親與2名富林國小學童，均為居隔期間陰轉陽，目前全案已累積34人染疫。

指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增的案20863為40多歲女性，於2/27採檢陰性，2/28陪同女兒住院隔離，3/3開始咳嗽，隔日採檢陽性，Ct值29。

另外2例則為富林國小一對姊弟，列案20910、20911，2/27居隔期間採檢陰性，3/4出現發燒症狀，今日採檢陽性，Ct值分別為24.8、19.5。

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▲指揮中心公布3/5確診個案。（圖／指揮中心提供）

▲▼3/5確診個案與高雄自助餐店、桃園米迪幼兒園相關。（圖／指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、5例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,416,041例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,395,029例排除)，其中20,797例確診，分別為5,284例境外移入，15,459例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。