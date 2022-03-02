太魯閣部落音樂會+文化體驗活動　首場3／12太魯閣台地登場

▲太魯閣部落音樂會及文化體驗活動，首場將於3月12日下午在太魯閣台地登場。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

太魯閣族人受到大山大水的滋養，孕育出深厚的山林文化，木琴、口簧琴、歌謠、舞蹈、織布、藤編都是太魯閣族傲人的文化特色。太魯閣部落音樂會系列活動，今年首場即將於3月12日下午在太魯閣台地登場，邀請您來體驗太魯閣族的山林文化。

太魯閣國家公園管理處表示，今年的太魯閣部落音樂會將舉辦4場，分別是3月12日、6月11日、9月3日、12月3日，邀請太魯閣族音樂舞蹈團體及創作歌手輪番上場演出，每場表演時間80分鐘，節目內容以太魯閣族傳統歌曲、舞蹈和木琴、口簧琴、短笛等樂器為主，還有太魯閣族語的創作曲。

▲▼太魯閣族傳統文化體驗活動。

除了音樂舞蹈之外，傳統文化體驗活動特別邀請太魯閣族同禮社區「歌勒文傳工作室」協助辦理，工作室負責人都姆恩‧馬邵小姐讓傳統技藝融入現代生活中，轉變成為小巧創意的紀念品，有多年豐富的教學經驗，今年4場次主題依序安排近幾年文化創新的桌上機織布、卡片織、籐編及竹編，內容包含文化概說及實作體驗，主題多樣豐富。

太管處指出，全年4場活動中，部落音樂會演出時間為下午2時30分至3時50分，傳統文化體驗活動是下午1時至3時。

3月12日下午即將登場的部落音樂會，將邀請AO樂團、峽谷二重唱、和峽谷樂舞文化藝術交流協會擔綱演出。而傳統文化體驗活動主題則安排桌上機織布，都姆恩‧馬邵小姐會針對太魯閣傳統工藝的文化內涵作詳細解說，並且在她的指導下可以製作完成一件屬於自己的手環作品

邀請您3月12日下午到太魯閣台地（遊客中心外大草坪）看太魯閣族人用音樂舞蹈說故事。活動為免費性質，「傳統文化體驗」活動參加人數1場次以20人為限，請於每場次活動日前2日以電話方式報名，報名電話（03）8621100轉806劉小姐，額滿為止。歡迎有興趣的民眾踴躍參加。