守護海洋環境　台東女中學生淨灘去

▲台東女中學生守護環保淨灘去。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環保局長期與縣內各級學校師生推動環境教育課程，今年持續與台東女中合作海洋環境教育課程，在台東市海濱公園舉行淨灘活動，共35位師生參與，總計清理出23.2公斤垃圾，參與學生對於淨灘活動相當有感，決定於日常生活中身體力行執行環保行動，落實環保綠生活。

台東縣長饒慶鈴表示，聯合國SDGs永續發展目標中，第14項目標「達成保育及永續利用海洋生態系」，一直是縣府團隊持續努力的方向，台東縣擁有台灣最長的176公里海岸線，防止海洋環境劣化，減少各式廢棄物對海洋造成污染是首要目標，透過環保局與師生的合作課程，清理海岸線的垃圾，看見海岸生態環境的變化，參與的學生可以親身感受到，於生活中落實環保綠生活的重要性。

環保局說明，環教中心與台東女中，合作辦理4場次「守護海洋~減塑淨灘行動」海洋環境教育系列課程，帶領台東女中師生認識市區鄰近海岸線，瞭解海洋廢棄物對於海洋生態的影響，實際走讀海岸線進行淨灘行動，首場次海洋環境教育課程，師生們下午2小時在海濱公園海岸線進行淨灘，其中撿拾的垃圾前3名依序為鞭炮965個、菸蒂386個、塑膠瓶蓋與塑膠提袋各34個，讓師生們對於環境受廢棄物的危害有感而發，希望在日常生活中從本身身體力行作起，並帶動同學、親友及鄰居，由小擴大影響層面。

環保局呼籲，請大家愛護海岸線環境，請將隨身垃圾帶走，將美好清淨留給環境與土地，一起為臺東的美好環境付諸行動，環境教育課程預約申請，請洽詢台東縣環境教育中心服務專線（089-359049）。

▲台東女中學生守護環保淨灘去。（圖／記者楊漢聲翻攝）