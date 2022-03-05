新竹迎曦門夜點藍黃國旗燈　聲援烏克蘭：反戰要和平



▲新竹市府聲援烏克蘭，每晚在迎曦門與台電新竹區營業處活動中心外牆點燈烏克蘭國旗燈。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

俄羅斯入侵烏克蘭戰火持續，全球響應聲援烏克蘭，新竹市百年古蹟迎曦門、台電新竹區營業處活動中心外牆晚間將點亮藍、黃燈光，象徵烏克蘭國旗色，向挺身捍衛國家主權的烏克蘭人民致敬。林智堅市長表示，聲援烏克蘭點燈地景藝術即日起點亮，每晚18時至22時亮燈，邀請民眾一同聲援烏克蘭，祈禱戰爭盡速落幕、和平曙光到來。

林智堅市長表示，烏俄戰爭值得台灣人借鏡並關注，烏克蘭人民不分男女老少，皆拿起槍挺身捍衛自己的國家，不因國力差距有絲毫退讓，情操令全世界為之動容，各國力挺聲援，紛紛譴責並抵制俄羅斯，盼烏克蘭度過難關，祈禱和平曙光到來。

▲台電營業處外牆點燈則依氣象局公布日落時間自動亮燈，直至晚間22點。

迎曦門聲援烏克蘭燈光投射即日起點亮，每晚18時至22時點亮；台電新竹區營業處活動中心外牆點燈則依氣象局公布日落時間自動亮燈，直至晚間22點，邀請各地反戰民眾前來新竹迎曦門，一同聲援烏克蘭。

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