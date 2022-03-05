發電廠被俄軍炸爛　烏克蘭居民「-1°C」慘沒暖氣、沒水電

▲俄軍3日轟炸，摧毀烏克蘭阿克提卡發電廠。（圖／翻攝臉書Дмитро Живицький ）

記者吳美依／綜合報導

俄軍3日轟炸烏克蘭北部蘇梅州（Sumy），阿克提卡地區（Okhtyrka）的發電廠遭摧毀，導致居民被迫在零下低溫裡，面臨沒有水電及暖氣的慘況。蘇梅國家行政局長日維茨基（Dmytro Zhyvytskyi）表示，當局正在試圖建立撤離路線。

▲發電廠被毀後，當地居民沒有水電及暖氣。（圖／翻攝臉書Дмитро Живицький ）

根據氣象數據，阿克提卡3日氣溫最低可達-1°C，居民卻沒有暖氣或電力。發電廠被摧毀時，當地居民目睹巨大爆炸，「數英里內的天空都變成黃色及紅色」。網路追蹤組織NetBlocks證實，蘇梅州發生電信中斷狀況；停電監測組織Power Outage也指出，發電廠爆炸後，該機構就不再收到相關數據。

▲當地居民住宅也遭波及。（圖／路透）



維茨基表示，俄軍轟炸大約從18時開始，「基本上，整個蘇梅地區現在是地獄，正在被俄軍摧毀。」他透露，救難人員正在瓦礫堆下緊急搜尋傷亡百姓，並且建立疏散路線，「因為在一天內，公寓大樓將淪為冰冷且沒有水電的石頭陷阱。」

維茨基提到，俄軍轟炸地區包括內德海利夫 （Nedryhailiv）、博羅姆利亞（Boromlya）、別茲德里克（Bezdryk）、利伯丁（Lebedyn）等等，「普丁是一個瘋狂的矮子，而如今普通的俄羅斯人也在殺害我們的孩童及老人，毫無理由摧毀我們的國家。」

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