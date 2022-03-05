烏克蘭公寓被俄軍飛彈炸毀！100多人「慘遭活埋」　廢墟影像曝光

▲烏克蘭基輔州小鎮博羅江卡住宅區慘遭俄軍砲襲，多棟住宅坍塌、甚至傳出100多人受困。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

自從俄羅斯軍隊2月24日進犯烏克蘭後，便在烏國多次攻擊、砲擊包括公寓在內的一般民用基礎設施，引來國際社會極力抨擊，而位於烏克蘭基輔州的小鎮博羅江卡（Borodyanka）更傳出數棟公寓慘遭俄軍飛彈攻擊，其中一棟住宅大樓更因此被炸毀坍塌，導致100多名住戶受困瓦礫堆下。

根據《CNN》報導，烏克蘭基輔州博羅江卡一棟大型住宅公寓從3月2日起便不幸遭到俄軍發射的導彈襲擊，烏克蘭國家緊急災害應變中心（State Emergency Service of Ukraine）透露，當地住戶極有可能因此受困在大樓倒塌的瓦礫堆中；而該機構在基輔地區的發言人魯班（Viktoriya Ruban）更認為，至少有100多人恐怕已遭廢墟活埋。

▼烏克蘭基輔附近的博羅江卡公寓俄軍炸毀，100人遭埋。（圖／路透社）

▲烏克蘭基輔州小鎮博羅江卡平民住宅區慘遭俄軍空襲砲擊。（圖／翻攝自臉書、YouTube）

魯班透露，目前在受困住戶統計上不太可能提供更精準的數據，「由於俄軍持續以來的砲擊，導致救援人員根本無法接近大樓內的居民，我們已做好準備，一旦『綠色走廊』（green corridor）達成協議，我們將會開始撤離相關人員。」

報導指出，位於首都基輔的小鎮博羅江卡從過去幾天內便慘遭持續不斷的砲擊，周圍小鎮幾乎都是相同情況，而自從俄羅斯入侵以後，基輔地區便爆發了最激烈的戰鬥。

▼俄軍入侵烏克蘭後，博羅江卡一條街道可以見到疑似俄軍裝甲車被摧毀。（圖／路透社）

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