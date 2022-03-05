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她怒控俄軍「抓烏克蘭少女性侵」　已11人受害！17歲妹遭蹂躪慘死

▲▼ 烏克蘭南部赫爾松淪陷。（圖／路透）

▲ 俄軍戰車開上赫爾松街頭。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄軍奪下烏克蘭南部戰略要地赫爾松（Kherson），使其成為烏國首個淪陷的大城。居民向外媒控訴，俄軍控制城市後竟開始性侵當地婦女，甚至有17歲年輕少女遭到殺害，令她們怕得足不出戶，擔心成為下個目標。烏國媒體報導，赫爾松已經發生11起性侵案，烏國外長也證實，接獲許多婦女遭到性侵的通報。

根據《紐約郵報》，27歲烏克蘭女子佐琳娜（Svetlana Zorina）和祖母一起住在這座約有29萬人口的黑海港口城市，在赫爾松淪陷後接受《美國有線電視新聞網》（CNN）採訪，說明當地可怕現況，更指控俄軍性侵婦女。

佐琳娜4日向CNN節目主持人伯曼（John Berman）說道，「他們（俄軍）已經開始性侵我們的婦女」，宣稱有個人消息來源告訴她，一名17歲女孩遭到性侵，「他們殺了她」。不過這項說法未經證實。

這種情性似乎也出現在其他城市，《路透社》報導，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）4日指出，「不幸的是，我們接獲許多俄國士兵在烏克蘭城市性侵婦女的通報。」他未提出證據證明此事，但烏克蘭媒體報導，光是赫爾松就已發生11起性侵案。

▲▼ 烏克蘭南部赫爾松淪陷。（圖／路透）

▲ 赫爾松一座加油站遭空襲擊中。（圖／路透）

赫爾松淪陷過後，當地婦女都盡量待在家中，不敢外出，擔心成為俄軍下手的對象。佐琳娜表示，人們能做的只有待在家裡，顧好自己，「因為我們很怕。我們非常恐懼，但不會放棄」，儘管被俄軍佔領，她認為赫爾松依然是座烏克蘭城市，「我們的城市滿是俄國佔領者，但國旗還是烏克蘭的，我們希望這裡永遠是烏克蘭的。」

她強調，當地人都信任市長，也信任政府和軍隊，在俄羅斯資訊戰之下，市政府仍努力與市民溝通，透過Telegram及市長辦公室網站傳播資訊，「俄國人試圖向赫爾松市民和烏克蘭宣傳，說得就像我們希望成為克里米亞的一部分。那是假的，我們才不想。」

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